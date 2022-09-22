EKONOMİ
22 Eylül 2022 - 09:40

Altın almalı mı yoksa satmalı mı? Altında son 24 saat! Gram altının düşme seyrine uzman yorumu: Almayan pişman olur!

Altın düşme eğilimine devam ediyor. 24 saat sonra dengeler değişebilir diyen analistler ve uzmanlar altın almayı düşünenleri uyarıyor. İşte, altında son 24 saat..

EKONOMİ
22 Eylül 2022 - 09:40
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Altın almalı mı yoksa satmalı mı? Altında son 24 saat! Gram altının düşme seyrine uzman yorumu: Almayan pişman olur!


Son günlerde gram altın fiyatı yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dalgalanma eğiliminde olan fakat bir türlü durulamayan gram altın fiyatları bugün düşüş trendi gösterdi. Ancak analistler altın almayı düşünenlere önemli bir uyarıda bulundular. Gram altın sadece 24 saat boyunca satın alınabilir. 24 saat sonra altın fiyatı tersine dönecek. Peki vatandaşların ve yatırımcıların bu durumda ne yapması gerekiyor? Altın alınmalı mı yoksa satılmalı mı?

Altın piyasası son zamanlarda oldukça hareketli. Uzman yorumlarına göre vatandaşlar ve yatırımcılar, özellikle altın gram fiyatları düştükten sonra ne yapacaklarını planlıyor. Yastık altı altını olanlar veya altına yatırım yapmak isteyenlere, 24 saat sonra altının gram cinsinden fiyat analizi yapan analistler peş peşe açıklamalar yapıyor.



Altın almalı mı yoksa satmalı mı

22 EYLÜL ALTIN PİYASALARINDA SON DURUM!

Altın ons fiyatları düşmeye devam ederken bu durum altın gram fiyatlarını da yakından etkiliyor. Uzmanlar altının fiyatına ilişkin önemli bir değerlendirmede bulundular. 'Altına yatırım yapmak için bu son şansınız.' diyen uzmanlar özellikle bu seviyelerin yeniden geri gelmeyeceğini söylüyorlar.

Çünkü Merkez Bankasının faiz açıklamasının ardından altının fiyatının yükseleceği tahmin ediliyor. Altın almak isteyenlerin kesinlikle mevcut seviyesinden yatırım yapmalara gerektiğini belirten uzmanlar yastığının altında altın olanlar ve gerekirse satmayı düşünenlerin kayıp yaşamamaları için biraz daha beklemelerini tavsiye ediyorlar.

22 Eylül Perşembe gününün altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibrede duruyor. Bir önceki kapanışını 986,52 liradan yapan gram altının şu anda alış fiyatının 979,33 lira, satış fiyatının ise 979,53 liradan işlem gördüğü görülüyor. Önceki kapanışı 6.619,00 liranın üstünde yapan cumhuriyet altınının alış fiyatı 6.472,00 liradan olurken satış fiyatının ise 6.567,00 TL üzerinden işlem gördüğü belirtiliyor.

Altın almalı mı yoksa satmalı mı

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altının 22 Eylül tarihi itibariyle 1.623,00 liradan alış fiyatına sahip olduğu ve 1.650,00 liarda satış fiyatında işlem gördüğü aktarıldı. Önceki kapanışta 3.320,00 lira üstünden yapan yarım altının 3.234,00 lira alış fiyatı 3.299,00 lira da satış fiyatına sahip olduğu ifade ediliyor.

YIL SONUNDA GRAM ALTININ 1500 LİRAYA ÇIKACAĞI TAHMİNİ VAR

Altın ve finans piyasası uzmanı İslam Memiş, daha önce gram cinsinden altın fiyatları için yılsonu tahminlerini yayınlamıştı. Altın fiyatının faiz artırımı baskısı altında düşmeye devam ettiğini anlatan İslam Memiş, yıl sonunda baskının kalkacağını ve altın fiyatını 1.500 lira seviyesine getireceğini söyledi. İslam Memiş, altınları olan ve satmayı düşünenlere gram altının fiyatı 1500 liraya ulaşmadan evden çıkarılması gerektiğini tavsiye etti.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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