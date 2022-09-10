Altın analistleri analizlerini paylaştı! Hepsinde sonuç aynı... Altın'ın gözü yükseklerde, o rakamları görecek! Yatırımcılar mutlaka baksın!













Gram Altın Bugün Ne Kadar Oldu?

Çeyrek Altın Bugün Kaç Lira?

Ata Altın Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Gremse Altın 10 Eylül 2022 Fiyatı

Yarım Altın Kaç Türk Lirası?

Tam Altın Bugün Ne Kadar?

4 ayda gram altın sayısına ne kadar ulaşılacağını kamuoyu ile paylaştı. Gram Altın yıl sonunda öyle rakamlar görecek ki altın aldığınıza pişman olacaksınız.Türkiye'nin önde gelen analistleri 4 ay sonra görülecek altın rakamlarını açıkladı. Analistlere göre; Bazı gram altının değeri 4 ay sonra en az 200 lira olurken, bazı analistler yıl sonuna kadar bir gram altının 450 lira olacağını düşünüyor.Analistlerin belirttiği gibi; 1 gram altın yıl sonuna kadar 1500 liraya ulaşabilir. Altının gramına yatırım yapanlar yıl sonunda karlı çıkacak.Alış fiyatı: 1.008,32 TÜRK LİRASI Satış fiyatı: 1.023,78 TÜRK LİRASIYeni çeyrek alış fiyatı: 1.652 TÜRK LİRASI Yeni çeyrek satış fiyatı: 1.675 TÜRK LİRASI Eski çeyrek alış fiyatı: 1.642 TÜRK LİRASI Eski çeyrek satış fiyatı: 1.669 TÜRK LİRASIYeni Ata altın alış fiyatı: 6.759 TÜRK LİRASI Yeni Ata altın satış fiyatı: 6.859 TÜRK LİRASI Eski Ata altın alış fiyatı: 6.759 TÜRK LİRASI Eski Ata altın satış fiyatı: 6.859 TÜRK LİRASI Yeni Atabeşli alış fiyatı: 33.645 TÜRK LİRASI Yeni Atabeşli satış fiyatı: 34.193 TÜRK LİRASI Eski Atabeşli alış fiyatı: 33.594 TÜRK LİRASI Eski Atabeşli satış fiyatı: 34,193 TÜRK LİRASIYeni gremse altın alış fiyatı: 16.366 TÜRK LİRASI Yeni gremse altın satış fiyatı: 16.688 TÜRK LİRASI Eksi gremse altın alış fiyatı: 16.366 TÜRK LİRASI Eski gremse altın satış fiyatı: 16.688 TÜRK LİRASIYeni yarım alış fiyatı: 3.294 TÜRK LİRASI Yeni yarım satış fiyatı: 3.353 TÜRK LİRASI Eski yarım alış fiyatı: 3.283 TÜRK LİRASI Eski yarım satış fiyatı: 3.348 TÜRK LİRASIYeni tam alış fiyatı: 6.587 TÜRK LİRASI Yeni tam satış fiyatı: 6.690 TÜRK LİRASI Eski tam alış fiyatı: 6.577 TÜRK LİRASI Eski tam satış fiyatı: 6.675 TÜRK LİRASI Yatırım Tavsiyesi Değildir!