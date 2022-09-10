EKONOMİ
10 Eylül 2022 - 17:09

Altın analistleri analizlerini paylaştı! Hepsinde sonuç aynı... Altın'ın gözü yükseklerde, o rakamları görecek! Yatırımcılar mutlaka baksın!

Piyasadaki dalgalanmadan sonra birçok kişi gram altının gelecekteki boyutunu araştırmaya başladı. Altın fiyatlarındaki dalgalanmanın ardından vatandaşlar "Kaç gram altın alayım?" diye sordular. Altına yatırım yapmak mümkün mü? Vatandaşlar soru işaretleriyle boğuşurken analistlerden açıklama geldi. İşte detaylar…

EKONOMİ
10 Eylül 2022 - 17:09
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Altın analistleri analizlerini paylaştı! Hepsinde sonuç aynı... Altın'ın gözü yükseklerde, o rakamları görecek! Yatırımcılar mutlaka baksın!


4 ayda gram altın sayısına ne kadar ulaşılacağını kamuoyu ile paylaştı. Gram Altın yıl sonunda öyle rakamlar görecek ki altın aldığınıza pişman olacaksınız.

Türkiye'nin önde gelen analistleri 4 ay sonra görülecek altın rakamlarını açıkladı. Analistlere göre; Bazı gram altının değeri 4 ay sonra en az 200 lira olurken, bazı analistler yıl sonuna kadar bir gram altının 450 lira olacağını düşünüyor.



Analistlerin belirttiği gibi; 1 gram altın yıl sonuna kadar 1500 liraya ulaşabilir. Altının gramına yatırım yapanlar yıl sonunda karlı çıkacak.

Gram Altın Bugün Ne Kadar Oldu?

Alış fiyatı: 1.008,32 TÜRK LİRASI

Satış fiyatı: 1.023,78 TÜRK LİRASI

Çeyrek Altın Bugün Kaç Lira?

Yeni çeyrek alış fiyatı: 1.652 TÜRK LİRASI

Yeni çeyrek satış fiyatı: 1.675 TÜRK LİRASI

Eski çeyrek alış fiyatı: 1.642 TÜRK LİRASI

Eski çeyrek satış fiyatı: 1.669 TÜRK LİRASI

Ata Altın Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Yeni Ata altın alış fiyatı: 6.759 TÜRK LİRASI

Yeni Ata altın satış fiyatı: 6.859 TÜRK LİRASI

Eski Ata altın alış fiyatı: 6.759 TÜRK LİRASI

Eski Ata altın satış fiyatı: 6.859 TÜRK LİRASI

Yeni Atabeşli alış fiyatı: 33.645 TÜRK LİRASI

Yeni Atabeşli satış fiyatı: 34.193 TÜRK LİRASI

Eski Atabeşli alış fiyatı: 33.594 TÜRK LİRASI

Eski Atabeşli satış fiyatı: 34,193 TÜRK LİRASI

Gremse Altın 10 Eylül 2022 Fiyatı

Yeni gremse altın alış fiyatı: 16.366 TÜRK LİRASI

Yeni gremse altın satış fiyatı: 16.688 TÜRK LİRASI

Eksi gremse altın alış fiyatı: 16.366 TÜRK LİRASI

Eski gremse altın satış fiyatı: 16.688 TÜRK LİRASI

Yarım Altın Kaç Türk Lirası?

Yeni yarım alış fiyatı: 3.294 TÜRK LİRASI

Yeni yarım satış fiyatı: 3.353 TÜRK LİRASI

Eski yarım alış fiyatı: 3.283 TÜRK LİRASI

Eski yarım satış fiyatı: 3.348 TÜRK LİRASI

Tam Altın Bugün Ne Kadar?

Yeni tam alış fiyatı: 6.587 TÜRK LİRASI

Yeni tam satış fiyatı: 6.690 TÜRK LİRASI

Eski tam alış fiyatı: 6.577 TÜRK LİRASI

Eski tam satış fiyatı: 6.675 TÜRK LİRASI

Yatırım Tavsiyesi Değildir!

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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