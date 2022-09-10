Altın analistleri analizlerini paylaştı! Hepsinde sonuç aynı... Altın'ın gözü yükseklerde, o rakamları görecek! Yatırımcılar mutlaka baksın!

4 ayda gram altın sayısına ne kadar ulaşılacağını kamuoyu ile paylaştı. Gram Altın yıl sonunda öyle rakamlar görecek ki altın aldığınıza pişman olacaksınız.
Türkiye'nin önde gelen analistleri 4 ay sonra görülecek altın rakamlarını açıkladı. Analistlere göre; Bazı gram altının değeri 4 ay sonra en az 200 lira olurken, bazı analistler yıl sonuna kadar bir gram altının 450 lira olacağını düşünüyor.
Analistlerin belirttiği gibi; 1 gram altın yıl sonuna kadar 1500 liraya ulaşabilir. Altının gramına yatırım yapanlar yıl sonunda karlı çıkacak.
Gram Altın Bugün Ne Kadar Oldu?
Alış fiyatı: 1.008,32 TÜRK LİRASI Satış fiyatı: 1.023,78 TÜRK LİRASI
Çeyrek Altın Bugün Kaç Lira?
Yeni çeyrek alış fiyatı: 1.652 TÜRK LİRASI Yeni çeyrek satış fiyatı: 1.675 TÜRK LİRASI Eski çeyrek alış fiyatı: 1.642 TÜRK LİRASI Eski çeyrek satış fiyatı: 1.669 TÜRK LİRASI
Ata Altın Fiyatı Ne Kadar Oldu?
Yeni Ata altın alış fiyatı: 6.759 TÜRK LİRASI Yeni Ata altın satış fiyatı: 6.859 TÜRK LİRASI Eski Ata altın alış fiyatı: 6.759 TÜRK LİRASI Eski Ata altın satış fiyatı: 6.859 TÜRK LİRASI Yeni Atabeşli alış fiyatı: 33.645 TÜRK LİRASI Yeni Atabeşli satış fiyatı: 34.193 TÜRK LİRASI Eski Atabeşli alış fiyatı: 33.594 TÜRK LİRASI Eski Atabeşli satış fiyatı: 34,193 TÜRK LİRASI
Gremse Altın 10 Eylül 2022 Fiyatı
Yeni gremse altın alış fiyatı: 16.366 TÜRK LİRASI Yeni gremse altın satış fiyatı: 16.688 TÜRK LİRASI Eksi gremse altın alış fiyatı: 16.366 TÜRK LİRASI Eski gremse altın satış fiyatı: 16.688 TÜRK LİRASI
Yarım Altın Kaç Türk Lirası?
Yeni yarım alış fiyatı: 3.294 TÜRK LİRASI Yeni yarım satış fiyatı: 3.353 TÜRK LİRASI Eski yarım alış fiyatı: 3.283 TÜRK LİRASI Eski yarım satış fiyatı: 3.348 TÜRK LİRASI
Tam Altın Bugün Ne Kadar?
Yeni tam alış fiyatı: 6.587 TÜRK LİRASI Yeni tam satış fiyatı: 6.690 TÜRK LİRASI Eski tam alış fiyatı: 6.577 TÜRK LİRASI Eski tam satış fiyatı: 6.675 TÜRK LİRASI Yatırım Tavsiyesi Değildir!