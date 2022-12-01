Altın Aralık ayını resmen bombaladı! Rekorun rekoruna yükseldi: Altın borcu olan kara kara düşünüyor







Altın aralık ayına hızlı giriş yaptı







Altın fiyatlarında Powell etkisi

Kasım ayına bin liranın altında başlayan gram altın, aralık ayına hızlı bir giriş yaptı. Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz açıklamaları sonrası onstan destek alan gram altın fiyatı 1068 lirayı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Piyasalarda yaşanan hareketliliğin ardından gram altın, çeyrek altın, ons altın yakın takibe alınmaya başladı.Altın fiyatları kasım ayına 985 lira seviyesinden giriş yaptı. ancak önce FED’in faiz kararı daha sonra da ABD’nin enflasyonunun gerilemesiyle birlikte altın fiyatları yukarı yönlü hareket etti. İlk olarak 1000 TL, daha sonra da 1050 TL seviyesini delip geçen gram altın son açıklamaların ardından rekora koştu.Gram altın, ons tarafından esen rüzgarın etkisiyle birlikte tüm zamanların rekorunu kırdı.Fed Başkanı Jerome Powell, bankanın Aralık ayında faiz artışında vites düşüreceğine ilişkin sinyal verdi. ABD’de gerçekleşen bir toplantıda konuşan Powell, para politikasında aşırı sıkılaşma yapmamaları gerektiğinin altını çizerek, enflasyonun gelecek yıl yavaşlayacağını belirtti. Powell’ın bu açıklamaları küresel piyasalarda riskli varlık üzerinde olumlu etki yarattı. Borsalarda Aralık ayında bahar havası hakim olurken ons altın yeniden 1780 dolar seviyesini aştı. Gram altın ise bu yükselişi arkasına alarak tarihi rekorunu kırdı. Kasım ayında en yüksek enflasyon rakamları sonrasında FED’in kararı ile ons altın 1616 dolar seviyesine geriledi. Kasım ayı Fed toplantısı sonrasın bundan sonra faiz artırımlarının yavaşlayacağı ve 2023 yılında sonlanacağı ifadelerinin ardından varlık fiyatları yukarı yönlü desteklendi. Bu açıklamaların ardından ons altın önce 1680 dolar seviyesini aştı ve ardından 1715, 1735 ve 1765 dolar dirençlerini kırarak 1780 doları aştı. Ons yönlü hareketlerini sürdüren gram altın, son olarak 1068 TL seviyesini aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altındaki bu yükseliş altını olanları sevindirirken altın borcu olanları ise endişelendirdi.