Altın Ayakkabı'nın sahibi Robert Lewandowski...













Polonyalı golcü, 2022'ye damga vurdu ve sene biterken son hasılatlarını da toplamayı ihmal etmedi.2022 yılı Robert Lewandowski için ilginç bir yıldı. Kariyerinin en kritik virajlarından geçti. 2021 yılında Ballon d'Or oylamasında Lionel Messi'nin hemen arkasında kalarak kariyerinin ilk Ballon d'Or'unu kaçırdı. O, bunda büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Zira neredeyse tüm otoriteler, Robert Lewandowski'nin bu ödülü hak ettiğini ve kazanması gerektiğini söylüyordu. Yine de ödül 7. kez bir insan vücuduna girmiş Arjantinli bir keçinin ellerine gitti. Bu hayal kırıklığı, sene başlarken golcü oyuncuda motivasyona dönüşmüştü. Gollerinin ardı arkası kesilmedi. Hiçbir takıma acımadı. Sezon bittiğinde Almanya'da yine kazanılmadık kupa kalmamıştı. Robert Lewandowski, konfor alanındaydı. Ve yazın aldığı kararla o konfor alanından çıktı. Rotasını İspanya'ya çevirdi. Ve Barcelona'ya imza attı. Barcelona'da da gollerine devam edince Altın Ayakkabı ona göz kırpmaya başlamıştı ve Altın Ayakkabı bugün itibarıyla artık onun.