Altın bir düştü bir çıktı! O tarihe dikkat: 20 Şubat gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları!

Uzmanlar altın fiyatlarının rekor kıracağını öngörüyor
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının rekor kıracağı yönünde cesur bir öngörüde bulunarak yatırımcıları ve vatandaşları altınla ilgili son gelişmeleri takip etmeye sevk etti. Memiş, altın fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşlerin kalıcı olmayacağını da belirtti.
Altın fiyatları yükseliş eğiliminde
Altın fiyatları 20 Şubat 2023 Pazartesi günü yeşil ve yukarı yönlü bir işaret gösterirken, birçok kişi tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatlarını araştırdı. Gram altın 1.117,81 TL alış, 1.118,04 TL satış fiyatından işlem görürken, tam altın 7.408,00 TL alış, 7.470,00 TL satış fiyatından alıcı buldu.