Altın bir düştü bir çıktı! O tarihe dikkat: 20 Şubat gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları!

Uzmanlar altın fiyatlarının rekor kıracağını öngörüyor







Altın fiyatları yükseliş eğiliminde







20 Şubat 2023 itibarıyla çeşitli türlerde altın fiyatları:

Gram altın: alış 1.117,81 TL, satış 1.118,04 TL

Cumhuriyet altını: 7.401,00 TL alış, 7.475,00 TL satış Yarım altın: 3.712,00 TL alış, 3.751,00 TL satış Çeyrek altın: 1.856,00 TL alış, 1.876,00 TL satış Tam altın: 7.408,00 TL alış, 7.470,00 TL satış Uzmanlar altın fiyatları konusunda tavsiyelerde bulunuyor

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının rekor kıracağı yönünde cesur bir öngörüde bulunarak yatırımcıları ve vatandaşları altınla ilgili son gelişmeleri takip etmeye sevk etti. Memiş, altın fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşlerin kalıcı olmayacağını da belirtti.Altın fiyatları 20 Şubat 2023 Pazartesi günü yeşil ve yukarı yönlü bir işaret gösterirken, birçok kişi tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatlarını araştırdı. Gram altın 1.117,81 TL alış, 1.118,04 TL satış fiyatından işlem görürken, tam altın 7.408,00 TL alış, 7.470,00 TL satış fiyatından alıcı buldu.İslam Memiş, altın fiyatlarında düşüş bekleyenlere, düşüşlerin kalıcı olmayacağı için alım fırsatı aramalarını tavsiye etti. Ayrıca ons altın fiyatlarının 2300 dolara yükselmesi ve dolarda bir değişiklik olmaması durumunda gram altın fiyatlarının kısa sürede 1400 TL'nin üzerini göreceğini belirtti.