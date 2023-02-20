EKONOMİ
20 Şubat 2023 - 13:02

Altın bir düştü bir çıktı! O tarihe dikkat: 20 Şubat gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları!

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının rekor kıracağı yönünde cesur bir öngörüde bulunarak yatırımcıları ve vatandaşları altınla ilgili son gelişmeleri takip etmeye sevk etti. Memiş, altın fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşlerin kalıcı olmayacağını da belirtti.

EKONOMİ
20 Şubat 2023 - 13:02
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Altın bir düştü bir çıktı! O tarihe dikkat: 20 Şubat gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları!
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Uzmanlar altın fiyatlarının rekor kıracağını öngörüyor



Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının rekor kıracağı yönünde cesur bir öngörüde bulunarak yatırımcıları ve vatandaşları altınla ilgili son gelişmeleri takip etmeye sevk etti. Memiş, altın fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşlerin kalıcı olmayacağını da belirtti.

islam memiş

Altın fiyatları yükseliş eğiliminde



Altın fiyatları 20 Şubat 2023 Pazartesi günü yeşil ve yukarı yönlü bir işaret gösterirken, birçok kişi tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatlarını araştırdı. Gram altın 1.117,81 TL alış, 1.118,04 TL satış fiyatından işlem görürken, tam altın 7.408,00 TL alış, 7.470,00 TL satış fiyatından alıcı buldu.

altın fiyatları

20 Şubat 2023 itibarıyla çeşitli türlerde altın fiyatları:

Gram altın: alış 1.117,81 TL, satış 1.118,04 TL

Cumhuriyet altını: 7.401,00 TL alış, 7.475,00 TL satış

Yarım altın: 3.712,00 TL alış, 3.751,00 TL satış

Çeyrek altın: 1.856,00 TL alış, 1.876,00 TL satış

Tam altın: 7.408,00 TL alış, 7.470,00 TL satış

Uzmanlar altın fiyatları konusunda tavsiyelerde bulunuyor

İslam Memiş, altın fiyatlarında düşüş bekleyenlere, düşüşlerin kalıcı olmayacağı için alım fırsatı aramalarını tavsiye etti. Ayrıca ons altın fiyatlarının 2300 dolara yükselmesi ve dolarda bir değişiklik olmaması durumunda gram altın fiyatlarının kısa sürede 1400 TL'nin üzerini göreceğini belirtti.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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