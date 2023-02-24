















ALTIN UZMANIN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR VAR

Altın biriktirenler aman dikkat! Bunu yapmayan parasından olacak: İslam Memiş açıkladı. Altın piyasaları ve para politikaları uzmanı İslam Memiş'ten uyarı. Yatırımcıların banka işlemleri sırasında karşılaştıkları problemlere değinen Memiş, uyarılarda bulundu.Tavsiyelerinin sadece öneri niteliğinde olduğunu ve ekonominin değişken bir yapısının olduğunu altını çizen ekonomist haberlerde yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını aktardı. Bankacılık işlemleri sırasında uygulanan kesim ücretleri ile ilgili konuşan Memiş'in açıklamaları haberimizde... İşte detaylar...Altın yatırımcılarını engelleyen ve tehlikeyi açıklayan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten önemli açıklamalar geldi. Bankaların makas aralığı nedeniyle altın alımlarının farklı görüldüğünden bahsetti. Örneğin gram altının satış fiyatı TV'de 1112 TL olarak açıklanırken, bankacılık işlemleri üzerinden bu fiyat 1140 TL olarak gözükmektedir. Aynı şekilde dolar ve euro işlemlerinde de makas aralığını artıran bankaları uyaran Memiş'in açıklamaları ise şöyle: Doların kurundaki artışın 18,86 olarak açıklandığı ancak bu rakamın gerçek hayatta karşılığının bulunmadığını belirtti. Ayrıca piyasaya ilişkin açıklamalarda bulunan Memiş, ONS altın fiyatlarındaki yükselmenin devam edeceğini belirtti. Ayrıca bankaların makas aralıklarına ilişkin yatırımcılara da uyarılarda bulundu. Çünkü piyasanın açıkladığı fiyatla bankadan alınan fiyat arasında bir farklı bulunuyor. Bu fark bazı bankalarda 32 TL bazı bankalarda ise daha fazla olabiliyor.