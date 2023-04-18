Altın biriktirenlere müjde! 1 gram altın o tarihte 1450 TL: 100 liralık düşüş...







İSLAM MEMİŞ'TEN YATIRIMCILARI İLGİLENDİREN ALTIN UYARISI







İslam Memiş, altın, dolar ve gümüş fiyatlarıyla ilgili görüşlerini paylaştı. Memiş, "Altın fiyatları yıl başından itibaren artış gösteriyor ve bu yükseliş ikinci çeyrekte de devam ediyor. Ons altın 2000 dolar seviyesinin üzerinde işlem görüyor ve yıl içinde 2350 direnci takip edilecek. Ayrıca, 1965 dolar seviyesi de bir destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Kısa vadede bir kar satışı bekleyebiliriz, ancak hazirandan sonra altın fiyatlarındaki yükseliş trendi devam edecektir" dedi.Memiş, merkez bankalarının faiz artırım sürecini sonlandırması, jeopolitik risklerdeki artış ve dolar endeksindeki düşüş olasılığı gibi faktörlerin altın fiyatlarını pozitif yönde etkilediğine dikkat çekti. Bu yıl jeopolitik risklerin artabileceği konusunda da uyarıda bulunan Memiş, bu durumun da altın fiyatlarına olumlu katkı sağlayabileceğini belirtti.İslam Memiş, altın, dolar ve gümüş fiyatları hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Altın fiyatlarının yılbaşından bu yana artış gösterdiğini vurgulayan Memiş, özellikle ons altının 2000 dolar seviyesinin üzerinde işlem görmesinin dikkat çekici olduğunu belirtti. Altın fiyatlarının jeopolitik risklerin artması ve merkez bankalarının faiz artırım sürecini sonlandırması gibi faktörlerle pozitif desteklendiğine de değinen Memiş, yatırımcıların altınlarını bozdurmaması gerektiğini söyledi. Gram altın tarafında ise olumlu bir tablonun hakim olduğunu ifade eden Memiş, gram altının kolay kolay gerilemeyeceğini belirtti. Haziran ayından sonra dolarda hareketlenmenin beklendiğine de değinen Memiş, gram altında 1450-1500 aralığının yine beklenen seviyeler olduğunu söyledi. Ayrıca, altın tasarrufu yapamayanlara gümüşü tavsiye eden Memiş, gram tarafında yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini vurguladı. Altında yaşanan yükselişten kaynaklı olarak bugünlerde gram altın, cumhuriyet altını ve çeyrek altın tercih edildiğine dikkat çeken Memiş, düğün sezonunun başlamasıyla birlikte de işlerin düğün takı grubuna doğru evrilebileceğine işaret etti. Ancak, satışların aman aman olacağını tahmin etmediğini vurgulayan Memiş, tasarruflu bir yıl beklediğini ifade etti.