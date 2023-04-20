Altın biriktirenlere tarihi gün! İslam Memiş duyurdu: Duyan kuyumcuya koşacak

Son zamanlarda emtia piyasalarındaki yükselişlerin etkisiyle birçok yatırımcı altına yönelmiş durumda. XAU/USD paritesi, 2050 dolar sınırını aşarak son yılların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra, ekonomistlerin 'teknik düzeltme' uyarısının ardından haftaya sert bir düşüşle başladı ve 1981 dolara kadar geriledi. Türkiye'deki altın alanında yetkin isimlerden İslam Memiş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bu hafta yaşanacak kayıpları öngördüğünü ve "2023 yılı için son kez 2000 doların altından alım yapma fırsatı geliyor" dedi. Ons için 1980 ve 1960 seviyelerini direnç olarak görüyor ve teknik düzenlemelerin kısa süreli bir düşüşe neden olabileceğini ancak kimse paniğe kapılmaması gerektiğini vurguladı.
ALTIN BİN 700 TL BANDINDA SEYREDEBİLİR
Altın fiyatlarındaki yükselişlerin sınırlı kalmayacağına dikkat çeken ekonomist İslam Memiş, yaşananların altının asıl yükseliş filmine fragman olduğunu söyledi. Ons için yaz aylarının sonunda hedeflerinin 2350 dolar olduğunu belirten Memiş, gram altın için de sene sonunu 1600-1700 TL bandında kapatabileceğini tahmin etti. Seçimlerin ardından piyasalarda ani bir değer kaybı beklediklerini ifade eden Memiş, bu durumun dolar/TL paritesini yukarı çekeceğine işaret etti. ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararlarının altın fiyatlarını etkilediğini vurgulayan Memiş, FED'in faiz artırımını durdurma meselesini ciddi ciddi tartıştığını dile getirdi. Uluslararası bir kriz ihtimalinin de altın fiyatlarını yükseltebileceğine dikkat çeken Memiş, altının boğa sezonunun bu yaz başlayacağını öngördü.
GRAM ALTIN SAHİPLERİ TUZAĞA DÜŞÜRÜLÜYOR
Ekonomist İslam Memiş, gram altın sahiplerinin büyük bir tuzağa düşürüldüğünü söyledi. Teknik dengelemeler ve aşağı yönlü düzeltme hareketlerinin normal olduğunu belirten Memiş, yaşanan her kayıpta panik yapmanın cebinizdeki yatırımın uçup gitmesine neden olabileceğini vurguladı. Altının uzun vadede değerleneceğine dikkat çeken Memiş, yıl sonunda 2350 dolar seviyesinin geçileceğini öngördü. Altın fiyatlarının düşeceği sorularına ise "evet, düşecek" yanıtını veren Memiş, ancak bu düşüşün hemen ardından iki kez yükseleceğine işaret etti. Düşmeyi ve kısa süreli kaybetmeyi öğrenmenin önemli olduğunu belirten Memiş, hiçbir yatırım aracının sadece yükselen bir grafik sergilemediğini hatırlattı.
'ALTIN SATMAYIN' UYARISI
Ekonomist İslam Memiş, mevcut fiyatların zirve olduğunu düşünenlere satış yapmama konusunda uyarıda bulundu. Döviz ve emtiaların hala Türkiye'de en ucuz şeyler olduğunu belirten Memiş, sadece altına odaklanmak yerine son iki senede değerini yüzde 650-700 artıran gümüş madeninin de cazibesini koruduğuna dikkat çekti. Seçimlerin ardından ekonomi
politikalarındaki anlayış değişeceğine işaret eden Memiş, uluslararası finans
kuruluşlarının Türkiye hakkında yayımladığı raporlarda bir görüş birliği bulunduğunu söyledi. TCMB'nin seçimlerin ardından kurdaki baskıyı gevşeteceğini öngören Memiş, kurun serbest piyasadaki değerine yaz sonlarına doğru 25 lira civarında çıkacağını tahmin etti. Altın sahiplerinin yarın için hazırlanmasını öneren Memiş, bu haftanın son fırsat olduğunu düşündüğü 2000 dolar altında alım yapabilme imkanını da vurguladı. Altında tarihi günlerin başladığını ifade eden Memiş, yorumlarının kişisel görüşleri olduğunu ve vatandaşlara yatırım tavsiyesi vermediğinin altını çizdi.