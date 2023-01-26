Altın borçlanan başını taşlara vuracak! İslam Memiş resmen açıkladı: Sarı felaket geliyor!

İslam Memiş'in Dolar ve Altın
yorumları yatırımcıların ilgisini çekti!
İSLAM MEMİŞ DOLAR VE ALTIN KONUSUNDA NE DEDİ?
Altın, finans
piyasasının en popüler yatırım araçlarından biridir ve güncel fiyatlarının yükselişi ya da düşüşü, birçok yatırımcı için önemlidir. Finans uzmanı İslam Memiş, son dönemde görülen yükselişe dikkat çekti ve borçlu yatırımcıları uyardı. Memiş, "Altın fiyatları yükseldi ve eğer borçluysanız, satış için zaman geldi" diyerek, borçlu yatırımcıların satış yapmaları gerektiği uyarısında bulundu. İslam Memiş'in altın yorumlarını takip etmek, yatırımcılar için önemlidir çünkü piyasadaki hareketleri doğru bir şekilde yorumlamak, yatırım kararlarınızı etkileyebilir.
Altın fiyatları önceki günlere göre yükseldi ve tüm yatırımcıların dikkatini çekti! 1164 TL'ye kadar yükselen fiyatlar, Merkez Bankası'nın 19 Ocak 2023 Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde daha da yükselebileceği konusunda spekülasyonlar yaratıyor. Altın taraftarları, fırsatı kaçırmamak için satın alma yönünde harekete geçerken, borçlu olanlar ise satış yönünde harekete geçiyorlar. Altın fiyatlarının yüksekliği tüm yatırımcıların dikkatini çekiyor ve kimin ne yapacağı merak ediliyor.
ÇEYREK ALTIN VE GRAM ALTIN NEYE GÖRE YÜKSELİYOR?
Çeyrek altın yükselişinin nedenleri arasında ekonomik belirsizlik, enflasyon, döviz kurlarındaki değişimler ve finansal piyasalardaki oynaklık yer alır. Ayrıca, yatırımcıların altına olan güveni arttıkça çeyrek altın talebi artar ve fiyatlar yükselir. Ayrıca, önemli ekonomik verilerin açıklanması ve merkez bankalarının faiz politikaları gibi faktörler de çeyrek altın fiyatlarını etkileyebilir.
DOLAR, ALTIN KARŞISINDA EZİLİYOR!
Finans piyasaları uzmanı İslam Memiş, elindeki paranın altın ve dolara yatırılmasını düşünenler için uyarıda bulundu. Memiş, "Pazartesi günü belirttiğim gibi dolar karşısında diğer enstrümanların coştuğunu gördük" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Memiş gram altında beklediği yeni gelişmeleri de şöyle duyurdu: "Gram altında beklediğimiz yeni gelişmeler mevcut ve yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini düşünüyoruz."
SATIŞLARA HAZIR OLUN!
Finans piyasalarında hareketli bir hafta yaşandı. Altının ons fiyatı (XAU/USD) 1901 dolara, gümüşün ons fiyatı (XAG/USD) ise 24,18 dolara yükseldi. EUR/USD paritesi 1,0838, GBP/USD ise 1,2242 seviyelerine çıktı. Ancak uzmanlar, kâr satışı için zamanın geldiğini ve yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini belirttiler. İki haftalık yükselişin ardından biraz dinlenmeye ihtiyaç duyulması gerektiği ifade edildi. Ondan sebep alım yapmamış, gecikmiş veya eline yeni TL geçenler önümüzdeki iki haftayı takip etmeli. Altının ons fiyatında 1850-1835 dolar, gümüşün ons fiyatında 23,20-22,50 destek seviyeleri var. Orta ve uzun vadede EUR/USD paritesinde 1,15, GBP/USD 1,32, altın ons 2 bin 350 dolar ve gümüş ons 40 dolar seviyelerini takip edecek.