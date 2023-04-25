Altın borçlananlar bu haber size! Gram altın fiyatları o günden sonra fırlayacak

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın borcu olanlar için kritik uyarılarda bulundu. Gram altın fiyatlarının yakın bir gelecekte sıçrayacağını tahmin eden Memiş, altın alım fırsatı için bekleyenlerin ve borcunu kapatmak isteyenlerin dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Altın fiyatlarındaki gelişmelerin genel seçimler öncesinde daha da önemli hale geldiğini belirten Memiş, o tarihe kadar borcunu ödeyenlerin kurtulabileceğini ancak sonrasında gram altın fiyatlarının artacağını ifade etti.
O TARİHTE 1.500 TÜRK LİRASINI GÖRECEK
İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN NİTELİĞİNDE ÖNERİLER
Ünlü ekonomist İslam Memiş, 14 Mayıs seçimlerine kadar hükümetin altını baskı altında tutmaya çalışacağını ve yılsonu için 2.000 TL seviyelerini öngördüğünü belirtti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelerini de değerlendiren Memiş, şu önerilere yer verdi: Vatandaşlar kentsel dönüşüm için müteahhit aramak zorunda kalmayacak, TOKİ doğrudan devreye girerek vatandaşlarla anlaşarak dönüşümü gerçekleştirecek. Dönüşümü destekleyen vatandaşların bina maliyetinin yarısını devlet destekleyecek. Kentsel dönüşüm için düşük faizli ve uzun vadeli krediler açıklanacak. Devletin arsa satışları artacak ve şartlar daha esnek hale getirilecek. Kentsel dönüşümle ilgili yoğun reklam ve kamu spotları hazırlanacak. Belirlenen bölgelerdeki vatandaşlara yeni evler verilecek ve o bölgelere nakil edilecek. İlk kez ev sahibi olacak ve yeni evlenecek çiftler için yeni faiz oranlı krediler açıklanacak. Bu müjdelerin vatandaşlar için olumlu bir etkiye sahip olacağını belirten Memiş, seçimlerin ardından bu konuların yakından takip edilmesi gerektiğini ifade etti.