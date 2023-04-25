Altın borçlananlar bu haber size! Gram altın fiyatları o günden sonra fırlayacak







O TARİHTE 1.500 TÜRK LİRASINI GÖRECEK





İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN NİTELİĞİNDE ÖNERİLER







Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın borcu olanlar için kritik uyarılarda bulundu. Gram altın fiyatlarının yakın bir gelecekte sıçrayacağını tahmin eden Memiş, altın alım fırsatı için bekleyenlerin ve borcunu kapatmak isteyenlerin dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Altın fiyatlarındaki gelişmelerin genel seçimler öncesinde daha da önemli hale geldiğini belirten Memiş, o tarihe kadar borcunu ödeyenlerin kurtulabileceğini ancak sonrasında gram altın fiyatlarının artacağını ifade etti.Altın ve para piyasalarının uzman ismi İslam Memiş, bayramın son gününde yeni altın tahminlerini paylaştı. Gram altın fiyatlarıyla ilgili görüşlerini dile getiren ünlü ekonomist, son alım tarihinin seçim öncesinde olduğunu vurguladı. Altın fiyatlarının şu anda oldukça yüksek seviyelerde olduğunu belirten Memiş, Haziran ayından itibaren gram altında 1450 TL - 1500 TL arasında seviyelerin görülebileceğini söyleyerek, yatırım yapmak veya altın borcunu ödemek isteyenlerin acele etmeleri gerektiğini ifade etti. Ayrıca Memiş, Haziran ayından sonra altın almanın veya altın borcu ödemenin zorlaşacağını da belirterek, son bir müdahalenin de olabileceğini ve yatırım yapmak isteyenlerin bu fırsatı değerlendirebileceklerini dile getirdi.Ünlü ekonomist İslam Memiş, 14 Mayıs seçimlerine kadar hükümetin altını baskı altında tutmaya çalışacağını ve yılsonu için 2.000 TL seviyelerini öngördüğünü belirtti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelerini de değerlendiren Memiş, şu önerilere yer verdi: Vatandaşlar kentsel dönüşüm için müteahhit aramak zorunda kalmayacak, TOKİ doğrudan devreye girerek vatandaşlarla anlaşarak dönüşümü gerçekleştirecek. Dönüşümü destekleyen vatandaşların bina maliyetinin yarısını devlet destekleyecek. Kentsel dönüşüm için düşük faizli ve uzun vadeli krediler açıklanacak. Devletin arsa satışları artacak ve şartlar daha esnek hale getirilecek. Kentsel dönüşümle ilgili yoğun reklam ve kamu spotları hazırlanacak. Belirlenen bölgelerdeki vatandaşlara yeni evler verilecek ve o bölgelere nakil edilecek. İlk kez ev sahibi olacak ve yeni evlenecek çiftler için yeni faiz oranlı krediler açıklanacak. Bu müjdelerin vatandaşlar için olumlu bir etkiye sahip olacağını belirten Memiş, seçimlerin ardından bu konuların yakından takip edilmesi gerektiğini ifade etti.