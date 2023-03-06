Altın borcu olanlar karaları bağladı! Uzman isim öyle bir seviye açıkladı ki!













Altın fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten kritik bir uyarı geldi. Memiş, bu hafta için gram altının belirli bir seviyeye ulaşabileceği konusunda tahminde bulundu ve serbest piyasalardaki makas aralığı konusunda da dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.İslam Memiş'ten altın yorumu: Bu hafta toparlanma bekliyorum" Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son günlerdeki düşüşlerin nedenini yorumlayarak, altın fiyatları için genel bir değerlendirme yaptı. Enflasyon yüksekliğinin altın fiyatlarına etkisine dikkat çeken Memiş, dünyada gerçek rezerv para olarak altın olduğunu belirtti ve bu yıl içinde altın fiyatlarında yükseliş beklediğini söyledi. Ayrıca, merkez bankalarının düşük fiyatları fırsata çevirerek fiziki altın alımlarını artırdığına dikkat çeken Memiş, bu hafta altın fiyatlarında bir toparlanma beklediğini açıkladı.Altın uzmanı İslam Memiş, son dönemlerdeki altın fiyatlarındaki düşüşlerin nedenini yorumlayarak, enflasyonun dünya genelinde yüksek olduğunu ve bu durumun altın fiyatlarını etkilediğini belirtti. Fakat altının gerçek rezerv para olduğunu ve bu yıl içinde 2350 dolara kadar yükseleceğini düşündüğünü de vurguladı. Kısa vade tahmini olarak gram altında 1128-1148 lira aralığını takip edeceğini belirten Memiş, ekranlardaki fiyatların serbest piyasadaki fiyatlardan farklı olduğunu ve finansal okuryazarlığı az olanların bu duruma dikkat etmesi gerektiğini söyledi.