Altın dibin dibini gördü! Altını erken alanlar pişman oldu: O kritik tarihe dikkat!













Saat 11.30 itibariyle bugün, altının gram fiyatı bir önceki kapanışa göre yüzde 0,81 oranında değer kaybı yaşayarak 1.104 liradan işlem görüyor. Ayrıca, çeyrek altın 1.815 liradan alıcı bulurken Cumhuriyet altını 7.360 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise dün 1.837 dolardan tamamlamasının ardından bugün yüzde 0,9 azalışla 1.820 dolardan işlem görüyor. Analistler, ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'ninbeklentilerin üzerinde artış kaydettiğini belirterek, bu durumun merkez bankalarının faiz artırımlarına öngörülenden daha uzun süre devam edebileceği endişesini güçlendirdiğini bildirdi. Bu endişeler, para piyasalarındagelecek ayki toplantısında yüzde 82 ihtimalle 25 baz puan ve yüzde 18 ihtimalle 50 baz puanlık faiz artışına gideceğinin fiyatlandığını gösteriyor. Analistler, bu fiyatlamaların altının ons fiyatını baskıladığını söylüyor.Bugünün ajandasında,nde cari denge ve ABD'de ocak ayı öncü endeks verileri yer alıyor. Altının ons fiyatıyla ilgili teknik analizlerde, analistler 1.800 doların destek seviyesi, 1.860 doların ise direnç seviyesi olarak gösteriliyor. Sonuç olarak, altın fiyatları ABD'de açıklanan ekonomik veriler ve'nın faiz artırım beklentileriyle dalgalanmaya devam ediyor. Ancak, teknik açıdan altının ons fiyatında destek seviyeleri bulunması yatırımcıların fiyat düşüşlerinden korunmasına yardımcı olabilir.