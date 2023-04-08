YAŞAM
08 Nisan 2023 - 15:30

Altın, dolar bir yana dursun! iPhone yeni yatırım aracı oldu: Telefonu bu modellerden olanlar dikkat

Son dönemlerde fahiş şekilde artış gösterse de birçok insan tarafından tercih edilen iPhone neredeyse yatırım aracı olarak kullanılıyor! İşte konu ile ilgili detaylar.

YAŞAM
08 Nisan 2023 - 15:30
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Altın, dolar bir yana dursun! iPhone yeni yatırım aracı oldu: Telefonu bu modellerden olanlar dikkat


Dünyada milyonlarca insan tarafından tercih edilen Apple telefonlar insanların artık yatırım aracı oldu. Değerini asla kaybetmeyen Apple marka telefonlar ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İPHONE YATIRIM ARACI OLDU

Türk Lirası dolar karşısında değer kaybetmeye devam ederken 19 TL seviyelerinden işlem yapılmaya başlandı. Ancak dolar 19 TL seviyesinde olduğunda bile iPhone modeller değer kaybetmiyor. Apple marka telefonunu ikinci el olarak satacak insanlar çok fazla değerinden kaybetmeden satış yapabiliyor. Apple marka telefonlar tüm dünyada dolarla doğru orantıda fiyatı belirlenerek satışa sunuluyor. 



İphone Telefonlar Yatırım Aracı Oldu

İnsanların iPhone modelleri daha çok tercih etme sebepleri arasında Android telefonlardan daha uzun ömürlü olması, popülerliği ve kolay eskimemesi yer alıyor. Aynı zamanda iPhone bir yatırım aracı olarak görülüyor ve ikinci elde bile değeri düşmüyor. Android telefonlar Apple marka telefonlara bakıldığında ikinci el satışlarda daha çok değer kaybediyor. Yapılan araştırmalara göre ikinci el piyasasında ilk olarak iPhone 14, Samsung S23, Google Pixel 7 telefon modelleri yer alıyor. İPhone 14 model telefon ilk ay yüde 32.3 değer kaybı yaşarken Samsung S23 ilk ay yüzde 41.1 değer kaybı yaşadı. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ