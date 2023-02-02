Altın, dolar biriktirenlere fişek gibi açıklama! O tarihte biri zirve biri dip yapacak!

ABD Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde uygulayacağı faiz politikalarıyla ilgili olarak 2023 yılının ilk faiz kararı piyasalar tarafından beklenmektedir.
FED'İN FAİZ KARARI PİYASALAR ÜZERİNDE NASIL BİR ETKİ YARATACAK?
ABD Merkez Bankası'nın 2023 yılında uygulayacağı faiz politikalarına ilişkin tahminler günden güne artıyor. Ülkenin para piyasalarında altın, dolar ve kripto
paralar başta olmak üzere büyük bir hareketlilik yaşanması bekleniyor.
EKONOMİSTLER FAİZ KARARININ PİYASAYA ETKİSİNİ BEKLİYOR
Fed’in ilk faiz kararının piyasalara etkisi üzerine ekonomistler konuşuyor. Beklentiler arasında Fed’in faiz oranını 25 baz puan arttırabileceği ve önümüzdeki dönem için de faiz artış hızını yavaşlatacağı öngörülüyor. Ancak bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde piyasalarda sert dalgalanmalar beklenmiyor. Farklı bir kararın çıkması durumunda ise altın, dolar ve kripto paralarda ciddi fiyat hareketleri yaşanması gündemde. Fed’in faiz indirimlerini durdurma ya da yavaşlatma iştahının artmasına da neden olacak. Piyasalar, Fed’in 2023 yılındaki ilk faiz kararının beklentileri ile birlikte yakından takip ediyor. Böylelikle ekonomiye ilişkin hareketli bir dönemin başlamasının önü açılmış oluyor.