Altının ons fiyatı geçen hafta 2.061 TL'ye çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2.074 dolara yaklaştı. Bu konuda birçok analist, yatırım yapanların ABD dolarına dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Piyasanın Euro lehine dönmesiyle EUR/USD paritesi 1.10'a ulaştı. Bu arada euro paritesi lehine hareketler altın fiyatlarını destekledi. Barchart Kıdemli Piyasa Analisti Darin Newsom, altın fiyatının yükselmemesi için "çılgın" olması gerektiğini söylüyor.
EKONOMİ
17 Nisan 2023 - 11:23
Altın fiyatına Euro'dan tam destek! Gram altının tarihi rekoruna ABD'li ünlü bankadan flaş tahmin!
Altın gram fiyatları geçtiğimiz hafta ons altında destek bularak tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıktı. Bu gelişmeler sonrası yatırımcılar yeni hafta için piyasadaki son dakika gelişmelerine bakacak. Gram Altın, Çeyrek Altın ve Cumhuriyet Altın fiyatları Kapalıçarşı verileri merak edilirken ancak ABD'li megabanklar tarafından yeni altın fiyatları tahminleri üretildi. Citi'den yapılan tahminde 2023 altın fiyatı yüzde 7,9 artırıldı. Detaylar haberimizde..
EKONOMİ
17 Nisan 2023 - 11:23