EKONOMİ
17 Nisan 2023 - 11:23

Altın fiyatına Euro'dan tam destek! Gram altının tarihi rekoruna ABD'li ünlü bankadan flaş tahmin!

Altın gram fiyatları geçtiğimiz hafta ons altında destek bularak tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıktı. Bu gelişmeler sonrası yatırımcılar yeni hafta için piyasadaki son dakika gelişmelerine bakacak. Gram Altın, Çeyrek Altın ve Cumhuriyet Altın fiyatları Kapalıçarşı verileri merak edilirken ancak ABD'li megabanklar tarafından yeni altın fiyatları tahminleri üretildi. Citi'den yapılan tahminde 2023 altın fiyatı yüzde 7,9 artırıldı. Detaylar haberimizde..

EKONOMİ
17 Nisan 2023 - 11:23
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Altın fiyatına Euro'dan tam destek! Gram altının tarihi rekoruna ABD'li ünlü bankadan flaş tahmin!
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Altının ons fiyatı geçen hafta 2.061 TL'ye çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2.074 dolara yaklaştı. Bu konuda birçok analist, yatırım yapanların ABD dolarına dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Piyasanın Euro lehine dönmesiyle EUR/USD paritesi 1.10'a ulaştı. Bu arada euro paritesi lehine hareketler altın fiyatlarını destekledi. Barchart Kıdemli Piyasa Analisti Darin Newsom, altın fiyatının yükselmemesi için "çılgın" olması gerektiğini söylüyor.

GRAM ALTINDAN TARİHİ REKOR

Bu arada altın gram fiyatı 1.273 TL'nin üzerinde test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesini kırdı. Yeni haftanın başlangıcında altının onsu 2.017 liradan işlem görürken, altının gram fiyatının da 1.249 TL civarında işlem gördüğü söylendi. Aynı zamanda çeyrek 2.043 TL, Cumhuriyet 8.898 TL ve 22 ayar bileziğin gramı da 1.277 TL şeklinde fiyatlandırıldı.



Altın fiyatına Euro'dan tam destek

KRİTİK GÜN 3 MAYIS

Altın fiyatına ilişkin bir diğer önemli gelişme de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2 ve 3 Mayıs tarihlerinde yapacağı faiz toplantısı. Altın piyasalarının merakla beklediği toplantıdan önce faiz kararının hangi rakamlarda çıkacağı araştırılıyor. Bu konuda bankanın geçtiğimiz hafta yayınladığı toplantı tutanakları önemli bir mesaj içeriyor. finans sektöründeki son sallantıların ardından bu yıl içinde resesyon riskinin artması riskinin farkında olmasına rağmen, çoğu yatırımcı Fed'in 3 Mayıs'ta gerçekleştireceği politika toplantısında faiz ile ilgili alacağı kararda 25 baz puan daha artırması beklendiği konuşuluyor.

CITI’DEN ALTIN TAHMİNİ

Piyasadaki tüm bu gelişmeler sonrası ABD'li bankacılık devi Citi, 2023 yılı medyan altın fiyat tahminini yüzde 7,9 artırarak 2.050 dolara yükseltti. Banka, 2.075 dolar ile 2.100 dolar aralığının altın fiyatının devam eden yükselişi için önemli zorluklar oluşturmaya devam edeceğini belirtti.

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