Altın fiyatları 350 TL birden uçuşa geçecek! Altın kahini açıkladı: Altını olmayan acele etsin!

İslam Memiş, Altın Fiyatlarında Yaklaşan Yükseliş Konusunda Uyarıyor











Gram Altın Fiyatlarında 300 TL'lik Artış

Memiş, geçtiğimiz günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımlarında kritik bir tarih uyarısında bulunarak gram altın fiyatlarında 300 TL'lik bir yükseliş için net bir sinyal vermişti. Bazı yatırımcılar hızlı yatırım yapma hevesinde olsa da Memiş, altın almak için henüz erken olduğu uyarısında bulundu. Yatırımcıları, 1960-2010 dolar aralığına kadar beklemeye çağırdı.







Altın fiyatları son dönemde Türkiye'deki yatırımcıları endişelendiren bir konu. Son dönemdeki yükseliş eğilimi altın borcu olanlarda endişe yarattı. Ancak altın ve para piyasalarının tanınmış uzmanlarından İslam Memiş, yatırımcılara ve yatırımcı adaylarına yol gösterebilecek bir değerlendirmede bulundu.Yıllık değerlendirmesini de yapan Memiş, gram altın fiyatlarının 1450-1550 TL'ye, ons başına ise 2350-2400 dolara ulaşacağını öngördüğünü belirtti. TL bazlı fiyatların kısa vadede gerilemesi gerektiğini, 2000 doların üzerinde ons veya 1350'nin üzerinde gram almayacağını vurguladı. Altın fiyatları Türkiye'de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor ve pek çok kişi güvenli liman olarak altına yöneliyor. İleriye dönük tahminler merak konusu olsa da Memiş gibi uzmanların art arda yaptığı değerlendirmeler, bilinçli karar vermek isteyen yatırımcılar için değerli öngörü sağlayabilir.