Altın fiyatları alaşağı oldu! Uzman isim İslam Memiş yeni tahminini açıkladı! Altın ve gümüşte bu fiyat aralığına dikkat!













ABD'de tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde artarak 517 bin olarak açıklandı ve son 2 ayın verileri de 71 bin yukarı yönlü olarak revize edildi. Bu artışın açıklanmasıyla dolar endeksi yüzde 0,4 oranında artış kaydetti ve ons altın fiyatı yüzde 0,9 oranında düşerek 1900 doların altına geriledi. Ayrıca ABD'de işsizlik oranı tarihi bir düşüş kaydederek yüzde 3,4'e kadar geriledi ve 1969 yılından beri kaydedilen en düşük seviye oldu.Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ABD tarım dışı istihdam verilerinin altın gibi emtialar üzerindeki etkisini twitter hesabından paylaştı. İslam Memiş, "Emtia fiyatlarında kısa vadeli bir düşüş beklediğimi teyit ediyor" dedi. Memiş, "Altın ve gümüş fiyatlarındaki düşüş geçici olacak ve yıl içinde agresif yükselişler görmemiz mümkün. Ons altın için 1850-1890 dolar ve ons gümüş için 22.50-23.00 dolar aralığı ideal" diye açıkladı.