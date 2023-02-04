Gram altının son durumu hakkında merak edilenler için, öncelikle belirtmek gerekiyor ki, geçen hafta 1.093 TL olan altın fiyatı aniden 1.074 TL seviyesine kadar geriledi. Bu durum, elinde altın bulunan yatırımcılar tarafından alarma geçirici bir şekilde karşılandı. Ancak bu düşüşün, altının yıllardır değerini koruyan statüsünün değişmeyecek olması, güvenli bir şekilde altında yatırım yapmayı sevenleri rahatlattı. Yeni FED faiz kararlarının ve diğer ekonomik gelişmelerinin getireceği sonuçları göz önünde bulundurularak, altın fiyatının ne yönde hareket edeceği konusunda öngörülerde bulunulabilir.
Finans
04 Şubat 2023 - 18:30
Altın fiyatları alev alev yandı! Kuyumculardan bomba altın yorumu: Altın almak isteyenlere kritik tarih!
Gram altının son durumu hakkında merak edilenler için, öncelikle belirtmek gerekiyor ki, geçen hafta 1.093 TL olan altın fiyatı aniden 1.074 TL seviyesine kadar geriledi. Bu durum, elinde altın bulunan yatırımcılar tarafından alarma geçirici bir şekilde karşılandı. Ancak bu düşüşün, altının yıllardır değerini koruyan statüsünün değişmeyecek olması, güvenli bir şekilde altında yatırım yapmayı sevenleri rahatlattı. Yeni FED faiz kararlarının ve diğer ekonomik gelişmelerinin getireceği sonuçları göz önünde bulundurularak, altın fiyatının ne yönde hareket edeceği konusunda öngörülerde bulunulabilir.
Finans
04 Şubat 2023 - 18:30