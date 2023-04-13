Finans
13 Nisan 2023 - 23:30

Altın fiyatları arşa çıktı! Elinde 1 gram altını olanlar bile bunu yapsın: Altının uzman ismi kritik tarihi açıkladı!

Altın fiyatları üzerinden hareketlilik devam ederken son zamanlardaki yükseliş ise dikkatleri çekti. Uzman isim İslam Memiş, tahminlerini açıklarken fırsatların iyi değerlendirileceği yönünde uyarılar yapıldı. Altın yatırımı yapanları yakından ilgilendiren uyarılar ve güncel altın fiyatları haberimizde yer almaktadır.

Finans
13 Nisan 2023 - 23:30
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Altın fiyatları arşa çıktı! Elinde 1 gram altını olanlar bile bunu yapsın: Altının uzman ismi kritik tarihi açıkladı!
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Yatırım aracı olarak en çok tercih edilen altın vatandaşların ilgisini çekerken İslam Memiş, sın fırsatların değerlendirilmesi gerektiği noktalarda vurgular yapıldı. Geçtiğimiz seneye bakıldığında gram altın fiyatları yüzde 43 kar elde edildiği bilgisi verildi. Gram altın yatırımcılarının ONS altın fiyatlarında ki değişime bakılırken 1960 dolar seviyelerinde yer alırken uzman isim İslam Memiş, gram altın üzerinde yatırım yapacakları uyardı.

UZUN VADEDE ALTIN YATIRIMLARI

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in altın yatırım hareketleri dikkatleri çekerken altın yatırımı yapmayı tercih edenlere uzun vadeli üzerinden fiyat dalgalanmaları tedirgin hale geldi. Küresel ekonomi üzerinde siyasi gelişmeler doğrudan etkilerken Memiş, hem yurt içi hem yurt dışı ekonomisinde ONS altın fiyatlarının takip edilmesi üzerinden tercih edilmesi yönünde önem verildi.



ABD enflasyon verilerinden ötürü yükseliş yaşanırken baskılanmalar devam ediyor. Bu durumda etkilenen altın fiyatlarında sıklıkla farklılıklar görülebilir.

13 Nisan 2023 altın

13 NİSAN 2023 ALTIN FİYATLARI

Gram altın

Alış:1.284,81 TL

Satış:1.300,26 TL

Çeyrek altın

Alış:2.094 TL

Satış:2.120 TL

Yarım altın

Alış:4.206 TL

Satış: 4.252 TL

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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