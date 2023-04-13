Altın fiyatları arşa çıktı! Elinde 1 gram altını olanlar bile bunu yapsın: Altının uzman ismi kritik tarihi açıkladı!

Yatırım aracı olarak en çok tercih edilen altın vatandaşların ilgisini çekerken İslam Memiş, sın fırsatların değerlendirilmesi gerektiği noktalarda vurgular yapıldı. Geçtiğimiz seneye bakıldığında gram altın fiyatları yüzde 43 kar elde edildiği bilgisi verildi. Gram altın yatırımcılarının ONS altın fiyatlarında ki değişime bakılırken 1960 dolar seviyelerinde yer alırken uzman isim İslam Memiş, gram altın üzerinde yatırım yapacakları uyardı.
UZUN VADEDE ALTIN YATIRIMLARIAltın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in altın yatırım hareketleri dikkatleri çekerken altın yatırımı yapmayı tercih edenlere uzun vadeli üzerinden fiyat dalgalanmaları tedirgin hale geldi. Küresel ekonomi üzerinde siyasi gelişmeler doğrudan etkilerken Memiş, hem yurt içi hem yurt dışı ekonomisinde ONS altın fiyatlarının takip edilmesi üzerinden tercih edilmesi yönünde önem verildi.
ABD enflasyon verilerinden ötürü yükseliş yaşanırken baskılanmalar devam ediyor. Bu durumda etkilenen altın fiyatlarında sıklıkla farklılıklar görülebilir.