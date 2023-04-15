Altın fiyatları arşa yükseldi, görenler inanamadı! 1300 TL'ye dayanan gram altın için yeni tahmin! O tarihte 1600 TL'yi görmeye hazır olun!







İSLAM MEMİŞ UYARDI











Piyasaların odak noktası olan ABD enflasyon verileri, Fed'in faiz politikasını belirlemek açısından önemliydi ve beklentilerin altında kalması nedeniyle Fed'in politika faizini artırmama ihtimali güçlendi. Bu gelişme piyasalarda olumlu bir etki yaratırken, altın fiyatlarında kısa süreli sert yükselişlere yol açtı. Kuyumcuların da dikkatini çeken bu yükselişle birlikte, gram altın fiyatı 1600 TL'yi görebileceği tahmin ediliyor. Güncel fiyatlar ve detaylar için piyasaları takip etmek önemlidir.İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan yükselişe dikkat çekerek yatırımcılara uyarılarda bulundu. Piyasa fiyatları ile tabela fiyatları arasında farklılıklar olabileceğine işaret eden Memiş, elinde altın olan yatırımcıların düşük fiyatlardaki altınları fırsatçılara kaptırmaması gerektiğini söyledi. Memiş, şu anki altın fiyatlarının 1.295 TL alış ve 1.300 TL satış fiyatları olduğunu belirterek, Haziran'dan sonra 1.600 TL seviyelerinin görülebileceğini ifade etti. Ancak yatırımcıların dikkatli olması ve risk yönetimi stratejilerini gözden geçirmesi gerektiğine de vurgu yaptı. Yatırımcılar, piyasadaki dalgalanmalara karşı hazırlıklı olmak için altınlarını ellerinde tutmaya devam etmelidirler.Son verilere göre, 1 ons altın fiyatı $2.042,99 seviyesindedir ve son 24 saatte %1,39 oranında yükseliş göstermiştir. Tam altın ise anlık olarak 8.545,67 TL'den işlem görmektedir ve son 24 saatte %1,92 oranında artış yaşamıştır. Ancak, altın fiyatları sürekli olarak değişkenlik göstermektedir ve yatırım yapmadan önce güncel verilerin takip edilmesi gerekmektedir. Çeyrek Altın anlık olarak 2.142,97 TL'ye karşılık gelirken, son 24 saat içinde %1,92, son bir haftada %2,84 oranında değişim göstermiştir. En yüksek seviyesi 13.04.2023 tarihinde 2.142,97 TL iken en düşük seviyesi 15.03.2023 tarihinde 1.883,79 TL olarak kaydedilmiştir. Gram Altın anlık olarak 1.270,28 TL'dir ve son 24 saat içinde %1,52, son bir haftada %2,23 oranında değişim göstermiştir. En yüksek seviyesi 13.04.2023 tarihinde 1.270,28 TL iken en düşük seviyesi 15.03.2023 tarihinde 1.171,63 TL olarak kaydedilmiştir. Ancak, altın fiyatları her zaman değişken olduğu için güncel verilerin takip edilmesi önemlidir.