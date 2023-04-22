Altın fiyatları bir daha o seviyeyi görmeyecek! İslam Memiş kafaları karıştırdı: Kapalıçarşı'da...

Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcıların dikkatini çekerken, finans uzmanı İslam Memiş, alım yapmayı düşünenleri Kapalıçarşı, banka ve ekranlarda farklı rakamlar olabileceği konusunda uyardı. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı yakından takip edilirken, ABD kanadından gelen açıklamalar ile altın fiyatları rekor seviyelerden geri çekildi. Yurt içinde altın gram fiyatı düşüşe rağmen halen yüksek seviyelerde bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda 2.074 dolarlık rekoruna son derece yaklaşarak 2.049 dolara kadar yükselen ons altın fiyatı, 2.000 doların üzerinde kalma çabası verirken dün beklenmedik bir düşüş yaşandı. Altın fiyatları günlük yüzde 1,5 değer kaybı yaşayarak iki haftanın en düşük seviyesi olan 1.970 dolara geriledi. Onstaki yükselişin etkisiyle rekor kıran gram altın fiyatı ise 1.273 liralık zirvesinden 45 liralık bir düşüşle dün 1.228 lira seviyelerine kadar çekildi.
Ramazan Bayramı nedeniyle piyasaların yarım gün açık kalacağı ve Arife gününde de düşüş yaşanan bir ortamda, altın fiyatları merak ediliyor. Ons tarafında 2.004 dolar seviyeleri ekranlara yansırken, altının gram fiyatı 1.243 TL'den, çeyrek altın 2.032 TL'den, Cumhuriyet altını 9.059 TL'den ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı da 1.310 lira seviyelerinde bulunuyor. Altın fiyatlarındaki düşüşün sebebi, Fed yetkililerinden gelen açıklamaların beklentileri zayıflatması oldu. Fed Atlanta Başkanı Raphael Bostic ve Fed St. Louis Başkanı James Bullard, şahin açıklamalarda bulunarak enflasyonun yüksek seyretmesi nedeniyle faiz artışlarının devam etmesi gerektiğini belirttiler. Bostic, nihai faiz oranlarında bir süre beklenmesi gerektiğini de vurgularken, Bullard faiz artışlarının devam edeceği görüşünde olduğunu dile getirdi. Bu açıklamaların ardından altın fiyatları 1.970 dolara kadar geriledi. Finans uzmanı, vatandaşları uyardı: "Hem dolar, hem altın hem gümüş..." fiyatlarında dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Kapalı Çarşı, bankalar ve ekran fiyatları arasında farklılıklar olduğunu vurgulayan uzman, vatandaşların sadece ekranda görülen fiyatlara inanarak ucuz altın ve dolar almaya çalışmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca, bankalarda ve Kapalı Çarşı'da da farklı fiyatların olduğunu hatırlatan uzman, bu nedenle alım yapmadan önce fiyatları kontrol etmenin önemini vurguladı. Uzman, hem altın hem gümüş hem de döviz piyasalarında 3 farklı fiyat olduğuna dikkat çekti.