Altın fiyatları çalkalandı! Gram altını olanları yıkan haber: O günü bekleyin!







UZMAN İSİMLERDEN AÇIKLAMA







Altın yatırımcısı vatandaş için uzman isimler sık sık uyarılarına devam ederken altın fiyatlarındaki hareketlilik hızlandı. Peki gram altın düştü mü? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İslam Memiş altın konusunda vatandaşı ve yatırımcıyı sık sık uyarmaya devam ediyor. Memiş'in açıklamalarına göre dünyada yaşanan ekonomik sorunlar ve ülkemizdeki sorunlar altın fiyatlarına da yansıyacak. Altın fiyatları düşse bile uzun vadede kâr elde etmek için en iyi araç olduğu da konuşuluyor. İslam Memiş uzun vadede yatırım yapmak isteyen vatandaşın altın fiyatlarına aldanmaması gerektiğini söylüyor.İslam Memiş açıklamalarına göre yatırım fiziki olarak ya da altın fonlarına yapılabilir. Fiziki altın yatırımı yapacak vatandaşlar kuyumcudan da alabilir ya da banka hesaplarına yatırımlarına devam edebilir. Altın fonlarına yatırım yapacak vatandaşlar ise banka ya da aracı kurumlar tarafından satılan fonları alabilir. Uzman isimler tarafından yapılan açıklamalara göre altın yatırımı yapacak vatandaşların güvenilir bir kurum seçmesi, fiyatları iyi takip etmesi ve piyasayı yakından takip etmesi gerekiyor. İslam Memiş 15 Mart'a kadar gram altının 1.140 TL seviyelerine gerilemesini beklediğini ancak bu durumun kalıcı olmayıp yükselişe tekrar devam edileceğini belirtti.