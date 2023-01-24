EKONOMİ
24 Ocak 2023 - 13:00

Altın fiyatları dalgalandı! Bu rakamı duyan soluğu kuyumcuda alacak: Alana da satana da büyük şok!

Altın fiyatları, uzun bir süredir devam eden yükselişin ardından, sonunda düşmeye başladı. Bu düşüş, yatırımcılar için "Kaçırılmaması gereken bir fırsat" olarak değerlendiriliyor. Güncel altın fiyatları, bu düşüşten sonra ne seviyelerde olduğu ile ilgili bilgiler sunuluyor.

EKONOMİ
24 Ocak 2023 - 13:00
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Altın fiyatları dalgalandı! Bu rakamı duyan soluğu kuyumcuda alacak: Alana da satana da büyük şok!


Altın fiyatları, uzun bir süredir devam eden yükselişin ardından, sonunda düşmeye başladı. Bu düşüş, yatırımcılar için "Kaçırılmaması gereken bir fırsat" olarak değerlendiriliyor. Güncel altın fiyatları, bu düşüşten sonra ne seviyelerde olduğu ile ilgili bilgiler sunuluyor.

ALTIN FİYATLARI PARAŞÜTSÜZ ÇAKILDI! KUYUMCULARDA İĞNE ATSAN YERE DÜŞMÜYOR! FIRSATI KAÇIRAN ÇOK ÜZÜLECEK

Son dönemde altın fiyatları düşüş trendinde ve bunda faiz oranlarındaki değişimler, ekonomik koşullar gibi çeşitli faktörler etkili olabiliyor. Altın fiyatlarının oldukça değişken olabileceğini ve hızla dalgalanabileceğini unutmamak önemlidir, bu nedenle herhangi bir yatırım kararı vermeden önce bir finansal danışmana danışmak önemlidir. Ek olarak, altının değerinin, onu satın almak için kullandığınız para biriminin döviz kurundan da etkilenebileceğini belirtmekte fayda var. Bahsettiğimiz gibi bugün USD 18.79 ve EUR 20.34. Bu değerler de değişebilmekte ve altının değerini etkileyebilmektedir.



konut

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alışı: 1.153,00 TL

Satışı: 1.153,18 TL

ÇEYREK ALTIN

Alışı: 1.909,00 TL

Satışı: 1.927,00 TL

ONS ALTIN

Alışı: 1.908,77

Satışı: 1.909,16

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