Altın fiyatları dibi boyladı! Uzmanlar o tarihte bu seviyeyi görecek diyerek açıkladı!













ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

KRİTİK SEVİYE BELİRLENDİ

“ALTIN PİYASASINDAKİ OYNAKLIK SONA ERMEKTEN ÇOK UZAK”

Altın fiyatları, geçen hafta ABD Merkez Bankası'ndan gelen sinyallerin ardından düştü. Fed'in ana enflasyon ölçüsü olan kişisel tüketim endeksinin Ocak ayında yüksek kaldığını göstermesinin ardından hem bir ons hem de bir gram altın Cuma günü keskin bir şekilde düştü ve merkez bankasına faiz oranlarını artırmaya devam etmesi için ivme kazandırdı. İşte detaylar... Yükselen faizler ve uluslararası piyasalarda doların 101'den 7 haftanın en yüksek seviyesi olan 105'e hızlı yükselişi altın fiyatlarında ağır kayıplara neden oldu. 106 seviyesinin endekse yansıdığını ve daha sonra bir kırılma olabileceğini kaydeden uzmanlar, böyle bir durumun altın fiyatlarında kısa vadeli bir toparlanmayı tetikleyebileceğine işaret etti.Ons altın bugün 1.808 dolara gerileyerek 2 ayın en düşük seviyesini gördü. Uzmanlar 1.805 dolar seviyesine işaret ederek, düşüşün bu seviyenin altında kalması durumunda düşüşün devam edebileceğini öne sürdü. Altının gram tarafında ise fiyatları 1.185 TL'yi gördükten sonra Cuma günü 1.100 TL'nin altına geriledi. Bu sabah güne yatay başlayan gram altının fiyatı 1.097 lira. Çeyrek altın 1.796 lira, cumhuriyet altını 7.579 lira ve 22 ayar bileklik gram fiyatı 1.86 TL’den satışta olduğu görüldü.Yatırımcılar, altın fiyatı yükseliyor mu, düşüyor mu? OANDA kıdemli piyasa analisti Edward Moya, sorunun cevabını düşünürken bir tahminde bulundu. Moya, 1.800$'a doğru daha fazla ivme olursa altının "çirkin" hale gelebileceğini ve fiyatların 50$ daha düşebileceğini söyledi.Forex.com kıdemli teknik stratejisti Michael Boutros, “Bu, burada çok önemli bir nokta. Haftalık kapanışı 1.807-1.805 doların altında yaparsak, büyük bir düşüş riskine girersiniz. Ve 1.750 dolara bakıyor olabilirsiniz” dedi.Gainesville Coins değerli metaller uzmanı Everett Millman, altın piyasasında meydana gelen oynaklığın son bulmasından çok uzak olduğu, fiyatlar toparlandıkça fiyatların düşebileceği konusu üzerinde durdu. Millman bu konudaki duruşunu şöyle değerlendirdi: “Altının doğası gereği panik zamanlarında bu tür hızlı satışlar ve toparlanmalar göz önüne alındığında, şu anda çok güçlü bir taban yok. Ukrayna’da bir tırmanış olursa oldukça hızlı bir şekilde geri geleceği beklentisiyle altının 1.700 doların altına düştüğünü görürsem şaşırmam.”