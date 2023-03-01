Altın fiyatları dibi test etti! Son zamanların en alt seviyesinde alım fırsatı! 1 Mart güncel çeyrek ve tam altın fiyatları

Altın fiyatları, beklentiler doğrultusunda Federal Reserve'in faiz artırımına devam edeceği yönünde sinyal vermesiyle ons bazında 2 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu gelişme sonrasında altının gram fiyatı da geçtiğimiz gün 1.100 TL psikolojik desteği aşağı yönlü kırdı ve piyasaların yönüne dair beklentiler arttı.
ALTIN FİYATLARI SON ZAMANLARIN EN DİP SEVİYESİNDE! İŞTE 1 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI1.111,63
1.111,84
ALTIN/ONS ($) FİYATI1.830,81
1.831,05
ÇEYREK ALTIN1.778,60
1.817,86
CUMHURİYET ALTINI7.114,41
7.249,19
YARIM ALTIN FİYATI
3.546,09
3.635,71
ZİYNET ALTINI FİYATI7.114,41
7.249,19
ATA ALTIN FİYATI7.402,96
7.587,00
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI622,36
750,45
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.025,58
1.094,28