EKONOMİ
01 Mart 2023 - 11:26

Altın fiyatları dibi test etti! Son zamanların en alt seviyesinde alım fırsatı! 1 Mart güncel çeyrek ve tam altın fiyatları

Altın fiyatları 2023 yılına yükselişle başlamış olsa da, son 2 ayda düşüş yaşadı ve geçtiğimiz günlerde 1.100 TL psikolojik desteği aşağı yönlü kırıldı. Bu durum, piyasaların dikkatini çekerek altın fiyatlarının izlenmesine neden oldu.

EKONOMİ
01 Mart 2023 - 11:26
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Altın fiyatları dibi test etti! Son zamanların en alt seviyesinde alım fırsatı! 1 Mart güncel çeyrek ve tam altın fiyatları
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Altın fiyatları, beklentiler doğrultusunda Federal Reserve'in faiz artırımına devam edeceği yönünde sinyal vermesiyle ons bazında 2 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu gelişme sonrasında altının gram fiyatı da geçtiğimiz gün 1.100 TL psikolojik desteği aşağı yönlü kırdı ve piyasaların yönüne dair beklentiler arttı.

ALTIN FİYATLARI SON ZAMANLARIN EN DİP SEVİYESİNDE! İŞTE 1 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

1.111,63



1.111,84

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.830,81

1.831,05

konut

ÇEYREK ALTIN

1.778,60

1.817,86

CUMHURİYET ALTINI

7.114,41

7.249,19

YARIM ALTIN FİYATI

3.546,09

3.635,71

ZİYNET ALTINI FİYATI

7.114,41

7.249,19

ATA ALTIN FİYATI

7.402,96

7.587,00

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

622,36

750,45

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

1.025,58

1.094,28

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