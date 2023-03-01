Altın fiyatları dibi test etti! Son zamanların en alt seviyesinde alım fırsatı! 1 Mart güncel çeyrek ve tam altın fiyatları

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GRAM ALTIN FİYATI







ALTIN/ONS ($) FİYATI

ÇEYREK ALTIN

CUMHURİYET ALTINI

ZİYNET ALTINI FİYATI

ATA ALTIN FİYATI

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Altın fiyatları, beklentiler doğrultusunda Federal Reserve'in faiz artırımına devam edeceği yönünde sinyal vermesiyle ons bazında 2 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu gelişme sonrasında altının gram fiyatı da geçtiğimiz gün 1.100 TL psikolojik desteği aşağı yönlü kırdı ve piyasaların yönüne dair beklentiler arttı.1.111,631.111,841.830,811.831,051.778,601.817,867.114,417.249,193.546,093.635,717.114,417.249,197.402,967.587,00622,36750,451.025,581.094,28