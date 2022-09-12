Altın fiyatları dur durak bilmiyor, fiyatlar hep yukarı! Fiyatlar yatırımcısını bile şaşırtıyor, gören bir daha bakıyor! 12 Eylül 2022 altın fiyatları…







Gram altındaki yükseliş devam ediyor!

12 Eylül 2022 gram altın fiyatı







12 Eylül 2022 çeyrek altın fiyatı

12 Eylül 2022 yarım altın fiyatı

12 Eylül 2022 tam altın fiyatı

12 Eylül 2022 ata altın fiyatı

12 Eylül 2022 gremse altın fiyatı

Yatırımcıların göz bebeği altın yükselmeye devam ediyor. Yastık altı yatırımı olarak kullanılan altının yeni haftaya hangi gelişmelerle başladığı merak ediliyor. Peki, bugün altın kaç TL oldu? İşte 12 Eylül 2022 güncel altın fiyat listeleri...Gram altın dün günü 1002 TL seviyelerinde kapatırken, bugün 1006 TL'den güne merhaba dedi. Gram altın haftayı yükselişle açarken, gün içinde en fazla 1011,48 TL'yi, en az da 1001,15 TL'yi gördü. Gram altın, dolar kuru ile ons altın fiyatlarındaki yükselişin etkisi ile yukarı yöne doğru çıkarken, saat 13.40 itibari ile 1.011,66 TL'yi gördü. Aynı dakikalar içinde çeyrek altın da yine yükselişe geçerek 1.011,66 TL'ye çıktı.Alışı: 1.011,66 TL Satışı: 1.019,05 TLYeni çeyrek altın alışı: 1.649 TL Yeni çeyrek altın satışı: 1.671 TL Eski çeyrek altın alışı: 1.638 TL Eski çeyrek altın satışı: 1.666 TLYeni yarım altın alışı: 3.286 TL Yeni yarım altın satışı: 3.342 TL Eski yarım altın alışı: 3.276 TL Eski yarım altın satışı: 3.338 TLYeni tam altın alışı: 6.571 TL Yeni tam altın satışı: 6.670 TL Eski tam altın alışı: 6.564 TL Eski tam altın satışı: 6.663 TLYeni ata altın alışı: 6.747 TL Yeni ata altın satışı: 6.838 TL Eski ata altın alışı: 6.747 TL Eski ata altın satışı: 6.838 TL Yeni atabeşli alışı: 33.580 TL Yeni atabeşli satışı: 34.121 TL Eski atabeşli alışı: 33.525 TL Eski atabeşli satışı: 34.123 TLYeni gremse alışı: 16.335 TL Yeni gremse satışı: 16.654 TL Eski gremse alışı: 16.334 TL Eski gremse satışı: 16.655 TL