EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 13:46

Altın fiyatları dur durak bilmiyor, fiyatlar hep yukarı! Fiyatlar yatırımcısını bile şaşırtıyor, gören bir daha bakıyor! 12 Eylül 2022 altın fiyatları…

Altın fiyatlarındaki dalgalandırma yatırımcıların kafasını karıştırırken, haftanın ilk gününde altın fiyatlarındaki değişiklik de merak edildi. Peki, bugün altın ne kadar oldu? Altın yeni haftayı nasıl açtı? İşte güncel altın fiyatları...

EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 13:46
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Altın fiyatları dur durak bilmiyor, fiyatlar hep yukarı! Fiyatlar yatırımcısını bile şaşırtıyor, gören bir daha bakıyor! 12 Eylül 2022 altın fiyatları…


Yatırımcıların göz bebeği altın yükselmeye devam ediyor. Yastık altı yatırımı olarak kullanılan altının yeni haftaya hangi gelişmelerle başladığı merak ediliyor. Peki, bugün altın kaç TL oldu? İşte 12 Eylül 2022 güncel altın fiyat listeleri...

Gram altındaki yükseliş devam ediyor!

Gram altın dün günü 1002 TL seviyelerinde kapatırken, bugün 1006 TL'den güne merhaba dedi. Gram altın haftayı yükselişle açarken, gün içinde en fazla 1011,48 TL'yi, en az da 1001,15 TL'yi gördü. Gram altın, dolar kuru ile ons altın fiyatlarındaki yükselişin etkisi ile yukarı yöne doğru çıkarken, saat 13.40 itibari ile 1.011,66 TL'yi gördü. Aynı dakikalar içinde çeyrek altın da yine yükselişe geçerek 1.011,66 TL'ye çıktı.

12 Eylül 2022 gram altın fiyatı



Alışı: 1.011,66 TL

Satışı: 1.019,05 TL

12 Eylül 2022 çeyrek altın fiyatı

Yeni çeyrek altın alışı: 1.649 TL

Yeni çeyrek altın satışı: 1.671 TL

Eski çeyrek altın alışı: 1.638 TL

Eski çeyrek altın satışı: 1.666 TL

 altın fiyatları ne kadar güncel

12 Eylül 2022 yarım altın fiyatı

Yeni yarım altın alışı: 3.286 TL

Yeni yarım altın satışı: 3.342 TL

Eski yarım altın alışı: 3.276 TL

Eski yarım altın satışı: 3.338 TL

12 Eylül 2022 tam altın fiyatı

Yeni tam altın alışı: 6.571 TL

Yeni tam altın satışı: 6.670 TL

Eski tam altın alışı: 6.564 TL

Eski tam altın satışı: 6.663 TL

 ALTIN FİYATLARINDAKİ SON DURUM

12 Eylül 2022 ata altın fiyatı

Yeni ata altın alışı: 6.747 TL

Yeni ata altın satışı: 6.838 TL

Eski ata altın alışı: 6.747 TL

Eski ata altın satışı: 6.838 TL

Yeni atabeşli alışı: 33.580 TL

Yeni atabeşli satışı: 34.121 TL

Eski atabeşli alışı: 33.525 TL

Eski atabeşli satışı: 34.123 TL

12 Eylül 2022 gremse altın fiyatı

Yeni gremse alışı: 16.335 TL

Yeni gremse satışı: 16.654 TL

Eski gremse alışı: 16.334 TL

Eski gremse satışı: 16.655 TL

EDİTOR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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