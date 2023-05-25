Altın fiyatları duruldu! Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarında son durum! Bu rakamları gören kuyumcunun yolunu tuttu

Altın piyasasında yaşanan hareketlilik hızla devam ederken yatırımcı altın fiyatlarını etkileyen etkenleri araştırmaya devam ediyor. Peki güncel olarak altın kaç TL'den işlem görüyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
ALTIN FİYATLARINDAKİ DURGUNLUKABD borçlanma tavan görüşmelerinin aksamasıyla birlikte yatırımcıların altına yöneldiği öğrenildi. Güncel olarak iç piyasada gram altın 1.263 TL, çeyrek altın 2.206 TL'den işlem görüyor. ABD borç tavan müzakerelerinde anlaşmaya varılamadığı için altın fiyatlarının durulduğu düşünülüyor. Güncel olarak ONS altın 1975 dolardan işlem görüyor. ABD borç limiti ile ilgili haberler altın fiyatlarını etkilemeye devam ederken Beyaz Saray ve Cumhuriyetçiler arasında olan müzakereler henüz bir sonuca varmadı.
İki tarafın güncel olarak planlamadığı şekilde olan gidişat risk algısını artırdı ve analistler borç limiti krizinin 1 Haziran tarihinden itibaren çözülmesi gerektiğini düşünüyor. Aynı zamanda ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy 1 Haziran tarihinden önce anlaşmaya varılacağını düşündüğünü söyledi. Açıklanan makroekonomik veriler doğrultusunda ABD imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi Mayıs ayında yüzde 1.7 azaldı ve yüzde 48.5 puana indi. Yeni ev satışları ise Nisan ayında yüzde 4.1 artış gösterdi ve 683 bin rakamla beklentilerin üstünde bir tutar elde edildi. Para politikası ile ilgili beklenilen geride kaldığı belirtilirken önümüzdeki ay FED toplantısı sonrasında yüzde 25 faiz artırımının olması bekleniyor. FED toplantısı kararı sonrasında piyasalardaki hareketliliğin devam etmesi öngörülüyor. Güncel olarak ONS altın 1979 dolar seviyesinden işlem görüyor. Gram altın 1.263 TL, çeyrek altın 2 bin 206 TL, yarım altın 4 bin 582 TL, Cumhuriyet altını 9 bin 418 TL'den işlem görüyor.