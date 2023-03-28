Finans
28 Mart 2023 - 18:45

Altın fiyatları düşecek mi yoksa yükselecek mi diye merak edenler! İslam Memiş'den peş peşe yeni tahminler... Bakmadan yatırım yapmayın

Altın üzerinde yaptığı yorumlarla bilinen uzman isim İslam Memiş, 2023 senesinde çok duyacağız ifadeleri çok konuşuldu. Yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde olan altın fiyatlarının gidişatı merak konusu oldu. Memiş, gram altın için hedef noktayı açıkladı. Peki altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?

Finans
28 Mart 2023 - 18:45
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Altın fiyatları düşecek mi yoksa yükselecek mi diye merak edenler! İslam Memiş'den peş peşe yeni tahminler... Bakmadan yatırım yapmayın
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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in altın hakkında yaptığı yorumları gündeme damgasını vururken altın üzerinden yatırım yapanlar dört gözle gelecek açıklamaları bekliyor. Serbest piyasada altın fiyatlarında gram 1250 TL seviyelerine ulaşırken Memiş, son açıklamasında yatırımcıları heyecana sürükledi. Uzman isimden yeni hedefin 1550 TL olduğu açıklaması geldi.

''2023'TE ÇOK DUYACAĞIZ''

İslam Memiş, altın fiyatlarına dair yeni tahminlerde bulunurken geçtiğimiz haftada altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdığına şahitlik edildi. 2023 senesinde yeni rekorlar kırıldı cümlesini daha çok duyacağımızı belirten Memiş, 2022 senesine bakıldığın altın fiyatlarının baskı altında kaldığının altını çizerek fed ve diğerlerinin kenara çekildiğini belirtti.



Altın düşecek mi?

ALTIN ALACAKLAR DİKKAT!

Altın alınmalı mı, satılmalı mı? sorusuna yanıt arayan milyonlarca kişiye İslam Memiş'ten açıklama geldi. 2009 dolar düzeyine kadar çıkan bu yükselişin çok hızlı ve sağlıksız olduğunu belirtirken gram altın TL fiyatında ise kademeli olarak 1220-1200 ve altı rakamların yaşanacağını açıkladı. Önümüzdeki günlerde alım fırsatının olacağı belirtildi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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