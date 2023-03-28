Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in altın hakkında yaptığı yorumları gündeme damgasını vururken altın üzerinden yatırım yapanlar dört gözle gelecek açıklamaları bekliyor. Serbest piyasada altın fiyatlarında gram 1250 TL seviyelerine ulaşırken Memiş, son açıklamasında yatırımcıları heyecana sürükledi. Uzman isimden yeni hedefin 1550 TL olduğu açıklaması geldi.
Finans
28 Mart 2023 - 18:45
Altın fiyatları düşecek mi yoksa yükselecek mi diye merak edenler! İslam Memiş'den peş peşe yeni tahminler... Bakmadan yatırım yapmayın
Altın üzerinde yaptığı yorumlarla bilinen uzman isim İslam Memiş, 2023 senesinde çok duyacağız ifadeleri çok konuşuldu. Yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde olan altın fiyatlarının gidişatı merak konusu oldu. Memiş, gram altın için hedef noktayı açıkladı. Peki altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?
Finans
28 Mart 2023 - 18:45