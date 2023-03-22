Altın fiyatları düşüş ve çıkış ikileminde kaldı! Piyasalarda 1.187 lira hareketliliği..







"ANALİST DEĞERLENDİRMELERİ"







Altın gram fiyatı, yeni günün dengelenmesinin hemen sonrasında saat 10.40'tan itibaren 1.187 liradan işlem görmeye başladı. Aynı dakikada çeyrek altının 1.940 liradan, Cumhuriyet altının ise 7.870 liradan alıcı bulduğu görüldü. Dün 1.941 dolardan kapanan ons altın, dakika bazında yüzde 0.1 düşüşle 1.939 dolar üzerinden işlem görüyor.Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan ve Avrupa'ya yayılan bankacılık krizi, merkez bankası para politikasına ilişkin belirsizliği artırdı, ancak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geleceğe yönelik kararları ve Fed Başkanı'nın Jerome Powell sözlü yönergeleri açıkça önemli. Analistler, Fed üyelerinin ekonomik tahminleri ile politika faizi tahminlerinin toplantının ardından açıklanacağını söylerken, finansal piyasalardaki fiyatlamaların bankaları 25 baz puan faiz artırmaya itmesinin beklendiğine dikkat çekti. Fed para politikası kararlarını, ECB Lagarde açıklamalarını ve euro bölgesi ödemeler dengesi verilerini takip ettiklerini söyleyen analistler teknik olarak 1.920 doların destek işleminde 1.960 doların da direnç olduğunu söylediler.