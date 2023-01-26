Altın fiyatları elmas değerinde! 5 ay sonra 1 gram altın ne kadar olacak öğrenince ağzınız açık kalacak! Uzmanı topu kuyumculara attı!

ALTIN FİYATLARI KAFAYI YEDİRECEK. ALTINDAKİ BU YÜKSELİŞ NEREYE KADAR SÜRECEK?













Ünlü ekonomistten altın ile ilgili olarak değerlendirme geldi. Ünlü Ekonomist Mert Başaran altın ile ilgili öngörülerini ortaya koydu. Yaptığı yorumlarla tahminleri tutan ünlü ekonomist Başaran altın öngörüsüyle dikkatleri üzerine çekti. Haziran ayında gram altının hızlı bir yükselişle hayrete düşüreceğini belirten Başaran’ın açıklamalarının detayları haberimizde….2023 yılının altın için önemli bir yıl olduğu üzerinde duran uzmanlar altın değerlendirmelerine devam ediyor. Ünlü ekonomist Başaranda diğer uzmanlar gibi 2023 yılının altın yılı olacağını belirtiyor.Altının yanı sıra dolar ile ilgili beklentilerini de belirten Başaran altının 2022 yılının son çeyreğinde hızlı bir şekilde arttığını belirtti. 2023 yılında ise altın ile ilgili bilgiler veren Başaran yatırımcıların dikkatini çekecek açıklamalarda bulunuyor. Gram altın ile ilgili olarak 1600 seviyelerinin önemli olduğunu belirten Başaran2023 yılı haziran ayına dikkat çekti. Haziran’ın ardından altında ciddi bir ralli beklediğini de sözlerine ekledi.