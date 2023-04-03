Altın fiyatları, FED'i beklerken petrol kararına takıldı!













OPEC+ ÜRETİŞM KESİNTİSİ YAPTIĞINI DUYURDU

Piyasalar bir toparlanma bekliyordu, ancak OPEC+'nın kararı geri tepti. Mart ayında yüzde 13 yükselen altın cephesinde, Fed'in faiz artırımı umutları yeniden tazelendi. OPEC+'nın beklenmedik üretimi kısma kararı, Fed'in faiz oranlarını artıracağı ve altın fiyatlarını aşağı çekeceği yönündeki umutları artırdı. Bir ons altın, bu sabah altının 1.950 dolardan test edilmesinin ardından Cuma günü saat 08.40'a göre yüzde 0.9 düşüşle 1.952 dolardan işlem görmeye başladı.Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC+, günde 1 milyon varilden fazla beklenmedik bir üretim kesintisi duyurdu. Dolar, hafta başında 103 civarına yükselirken OPEC+'ın daha çok üretim kesintisi yaptığını açıklamasıyla piyaları şaşırttı. Bu arada, Cuma günü yayınlanan verilerde FED'in en sevdiği enflasyon göstergesi olan ABD PCE fiyatlarının büyümesinin beklenenden fazla yavaşlayarak Şubat ayı içerisinde yüzde 4,6 düşerek 15 ayın en düşük seviyesine gerilediğini gösterdi. Bununla birlikte, son OPEC+ kararının piyasaları daha savunmasız hale getirdiği görülürken Fed'in enflasyonu kontrol altına alabilmesi çin oranları daha da artırması gerekeceğine dair ortaya çıkan endişeleri tekrar alevlendirdi. Analistler, faiz oranlarının beklenenden yüksek kalma olasılığının artmasının altın fiyatını zayıflattığını söylüyor. Piyasa ise, Fed'in Mayıs ayında 25 baz puan çekerek yüzde 58'e çekmesini bekliyor. Uzmanlara göre ons başına 1.900 dolar altın seviyesi, 1.927 dolarlık alt destek seviyesi ve 1.965 dolarlık üst direnç seviyesi ile yeniden öne çıktı. Altın fiyatının 1.956 dolar seviyelerinin altına düşmeye devam edip etmeyeceği henüz belli değil.