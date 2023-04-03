Piyasalar bir toparlanma bekliyordu, ancak OPEC+'nın kararı geri tepti. Mart ayında yüzde 13 yükselen altın cephesinde, Fed'in faiz artırımı umutları yeniden tazelendi. OPEC+'nın beklenmedik üretimi kısma kararı, Fed'in faiz oranlarını artıracağı ve altın fiyatlarını aşağı çekeceği yönündeki umutları artırdı. Bir ons altın, bu sabah altının 1.950 dolardan test edilmesinin ardından Cuma günü saat 08.40'a göre yüzde 0.9 düşüşle 1.952 dolardan işlem görmeye başladı.
EKONOMİ
03 Nisan 2023 - 10:46
Altın fiyatları, FED'i beklerken petrol kararına takıldı!
OPEC+'ın düşen petrol fiyatlarından kurtulmak için üretimi kısmaya başlaması ve Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentilerin artmasıyla altın fiyatları düşmeye başladı. Yeni haftanın başında altının ons fiyatı yaklaşık yüzde 1 düşüşle 1.950 dolara geriledi.
EKONOMİ
03 Nisan 2023 - 10:46