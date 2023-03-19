Altın fiyatları füze gibi uçtu! Beklentiler gerçek oluyor: Altını olanlara uzmanlardan tedirgin eden uyarı!







ALTIN PİYASASINDAKİ HAREKETLİLİK SÜRÜYOR







Altın piyasasındaki hareketlilik FED kararlarının açıklanmasıyla birlikte hız kazandı. Peki uzmanlar piyasa ile ilgili neler söylüyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Amerika bankalarının iflas kararlarını açıklamasıyla birlikte altın piyasası hareketlenmiş ve altın fiyatları yükselişe geçmişti. Silicon Valley Bank'ın iflas etmesinin ardından daha çok yükselmeye başlayan ONS altın fiyatı 1.930 dolar seviyelerine gelmişti. 17 Mart tarihinde ONS altın satış fiyatı 1.930.88 dolar oldu. Yaşanan hareketlilik dolayısıyla uzmanların altın ile ilgili yaptığı yorumlar da yön değiştirdi. Altın piyasası ile ilgili önemli yorumlar yapan 6 önemli kurumun altın ile ilgili fiyat tahminleri şu şekilde değişti;-Citigroup altın fiyat tahminlerinde yüzde 3.8 artış ile 1.900 dolar olarak açıklandı. -Natixix tahminlerini 1.830 dolar olarak değiştirdi. -StoneX Metals altın fiyat tahminlerini yüzde 14 oranında yükseltti ve 2 bin dolar üzerinde olacağını söyledi. -TD Securities altın tahminleri 1.925 dolar üstünde açıklamasını yaptı. -ABN- Amro Group altın fiyat tahminlerini 1.900 dolar olarak değiştirdi. -Wallet Investor altın fiyat tahminlerini 2 bin dolar üzerinde olarak değiştirdi.