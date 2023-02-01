









ALTIN FİYATLARI İÇİN 5 BİN DOLAR TAHMİNİ







“Yolcu beraberi ihracat da eklendiğinde, ihracatımız ithalatımızın 8 katına çıkıyor. Elbette biz ihracatı daha da artırmak istiyoruz ve burada iki nokta var. İhraç ettiğimiz ürünün miktarını arttırken, diğer yandan nitelik olarak artış. Dolayısıyla katma değerli ürünlerle marka değerimizi yükseltmek için çalışıyoruz”

Altın Fiyatları ile ilgili tahminler şaşırttı. Altında büyük tahmin. Altın piyasasındaki hareketlilik sürüyor. Altın fiyatları için hem yurt içinden hem de yurt dışndan tahminler gelmeye devam ediyor. ONS altın fiyatlarının 2 bin ile 2 bin 500 dolar olacağı yönünde yurt dışından tahminler gelirken. En iddialı tahminler yurt içinden gelmeye başladı. Peki altın fiyatı kaçı görecek? İşte iştah kabartıcı tahminler...Altın fiyatları için iddialı paylaşımlar geldi. Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın altın fiyatları ve piyasası hakkında konuştu. Yakın yaptığı açıklamasında altın fiyatlarının önümüzdeki süreçte hızla yükseleceğini belirtti ve altın fiyatları için o rekor fiyatı söyledi. Altında fiyatlar yükselecek ve 5 bin doların görüleceğinin altını çizen Yakın'ın açıklamaları ve iddialı tahminler ise şöyle...Yaptığı açıklamalarda mücevher piyasasının düzelmesi için gerekli olan adımları söyleyen Yakın, DİR'in kaldırılması ve ticari hayatın kayıt altına alınması gerektiğini söyledi. Bu sorunların giderilmesi halinde mücevher piyasasındaki cari açığın kapanacağını açıkladı. İşte Yakın'ın o açıklamaları:Yaptığı açıklamasında altının yükseleceğini söyleyen Yakın Türkiye'nin altın ithalatına da parmak bastı. Altın fiyatlarının 5 bin doları göreceğini söyleyen Akın, altının 1100 dolar seviyesi gibi rakamlarla aldığını bu gün ise 2 bin dolar olduğunu söyledi. Yakında bu rakamın 5 bin dolar olacağını da sözlerine ekledi.