Altın fiyatları ipini kopardı! Her dediği çıkan isim tarih verdi: Altını olan olmayan herkes dinlesin!







ALTIN FİYATLARI UÇUŞA GEÇTİ! HER TAHMİNİ TUTAN HALUK ÖZDİL DUYURDU: PİSLİĞE BATTILAR, HAZİRAN AYINA DİKKAT







Altınla ilgili yaptığı değerlendirmelerle yatırımcıların ilgisini çeken araştırmacı yazar Haluk Özdil’den altınla ilgili yeni bir tahmin geldi. Özdil, altın olsun olmasın herkesin dikkatli olması gerektiğini söyledi.Araştırmacı yazar Haluk Özdil'in söylemlerine göz atmadan önce piyasaya bir göz atalım. Altında son birkaç gündür görülen yükseliş eğilimi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Silicon Valley Bank'ın iflası ile pekiştirildi. Ons altın yeni haftaya geçtiğimiz ayın en yüksek seviyesinden başladı. Geçen hafta ABD'de saatlik ortalama kazanç verilerinin 1 onsun altına düşmesiyle başlayan yükseliş eğilimi, ABD'deki Silicon Valley bankalarının iflas etmesiyle hızlandı. Fed'in 22 Mart'taki toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımı ihtimalinin azalmasıyla güvenli sığınaklara akın eden yatırımcılar altındaki dalgalanmaya sebep oldular. Haftanın ilk işlem gününde altının onsu 1.890 doların üzerinde işlem gördü. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük ikinci alacaklı çöküşü olarak kaydedilen Silicon Valley Bank'ın başarısızlığı, mali sistem genelinde olası dalgalanma etkilerine ilişkin endişeleri artırdığından, mevduat sahiplerinin fonlarını korumak için alınan önlemler. Altın, Hazine getirileri ve doların, Fed'in faiz artırımının hızı yavaşlatacağı yönündeki spekülasyonlarla düşmesiyle bir ayın en yüksek seviyesine tırmandı. Goldman Sachs Group ekonomistleri, bankacılık sistemi üzerindeki baskı göz önüne alındığında, merkez bankasının Mart ayındaki toplantısında daha fazla faiz artırımı yapmasını beklemiyor. Jinrui Futures da, "ABD'de Silicon Valley Bank'ın iflası piyasada paniği tetikledi, bu sadece riskten kaçınmayı şiddetlendirmekle kalmadı, aynı zamanda piyasanın faiz artırımlarına ilişkin beklentilerini de büyük ölçüde düşürdü" değerlendirmesinde bulundu. Bugün açıklanan ABD enflasyon verileri ons altının fiyatı için önemli. Enflasyonun %6,4'ten %6,0'a düşmesi bekleniyor. Bu arada Avrupa Merkez Bankası'nın bu haftaki faiz kararı. 50 baz puanlık bir faiz artışı bekliyoruz. Analistler, bunun avroyu dolar karşısında güçlendirebileceğini ve altın onsunu daha da hızlandırabileceğini söylüyor. Fed’in faiz artışının hızını yavaşlatacağı spekülasyonu nedeniyle zayıflayan dolar, emtia fiyatlarını yükseltti. Bakır %0,8 yükseldi, alüminyum %0,6 yükseldi ve çinko Kasım ayından bu yana en düşük seviyesinden %0,5 yükseldi. Gümüş %1,3 ve paladyum %2,9 yükseldi. Demir cevheri üretimi %1,5'i aştı. Öte yandan, kahve ve pamuk fiyatları, doların tüketim üzerindeki baskısının hafifleyeceği umuduyla %2'den fazla arttı. Bu konu hakkında incelemeler de bulunan yazar Haluk Özdil, altının fiyatının patlayacağı tarihi açıkladı. Haluk Özdil yaptığı açıklamada, "Altının artık yükselişi başladı. FED, insanların elindeki altını alabilmek için bu baskılama işlemini sürekli yapıyorlar. FED bu sefer gerçekten pisliğe battı. FED faiz artırımı yapamazsa altın fiyatları otomatikman bahsi geçen seviyelere gelecek. Ben Haziran ayında altının 1500 liraya kadar çıkacağını söylemiştim. Oraya doğru ilerliyor. Gerek dolar, gerekse borsa biraz kumar sektörüne doğru ilerleyen bir süreçtir. Altın konusunda aynı şeyleri tekrarlamaktan sıkıldım. Elinizdeki nakit, reel altını tutun. Sakın satmayın. Haziran'a doğru aldığınız fiyatın daha fazlasına satacaksınız. FED artık faiz artırımına gitmeyecek. Sabit tutma kararı alacak. Bu da enflasyonun artmasına sebep olacak" dedi.