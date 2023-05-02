EKONOMİ
02 Mayıs 2023 - 20:00

Altın fiyatları ipini kopardı! Her dediği çıkan İslam Memiş'ten flaş açıklama: O tarihi bekleyin!

Altın ve para piyasaları uzmanından yeni açıklamalar yatırımcıları şaşırttı. Mayıs ayı hakkındaki açıklamalarıyla yine gündem olan İslam Memiş, dikkatleri üzerine topladı. İşte o açıklamalar.

EKONOMİ
02 Mayıs 2023 - 20:00
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Altın fiyatları ipini kopardı! Her dediği çıkan İslam Memiş'ten flaş açıklama: O tarihi bekleyin!


Yaptığı tahminler her zaman doğru çıkan ve yatırımcıların takip ettiği uzman İslam Memiş yeni açıklamalarda bulundu. Piyasaların mayıs ayında ne durumda olacağını açıkladı.

islam memiş açıklama

İSLAM MEMİŞ'TEN PİYASA YORUMU



Piyasa değerlendirmesi yapan Memiş, Fed kararlarının önemli olduğunu vurguladı. 1 Mayıs İşçi Bayramı sebebiyle piyasaların kapalı olduğunu ancak mayıs ayında piyasaların ne durumda olacağını açıkladı. Fed kararına göre doların ya yükseleceği ya da gerileyeceğini açıkladı. Dolar çıkarsa, karşısındaki diğer değerler için son fırsat olabilir. Ons altın 19,30 dolar, ons gümüş 23,80 dolar, euro dolar paritesi 1,0750, dolar endeksi 103 puan, brent petrol 75 dolar, bitcoin 25.500 olarak açıkladı.

islam memiş açıklama

İslam Memiş beklediği ve daha öncesinde açıkladığı borsa düşüşünün yaşandığını belirtti. Orta ve uzun vadeli fırsatların sunulduğunu belirtti. Borsa İstanbul'un 4500 ile 4800 arasında olacağını açıkladı. Haziran ayı sonrasında ise 6 puanlık bir düşüş olabileceğini tahmin ettiğini belirtti. Aynı zamanda dolar-TL kurunda ise seçimlerin etkili olacağını belirtti. 

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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