Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düştü mü? 4 Kasım 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları







GRAM ALTIN FİYATI NE OLDU?

ÇEYREK ALTININ FİYATI NE OLDU?











YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

Hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde enflasyonun önüne geçmek için Merkez Bankaları tarafından alınan faiz kararları tüm dünyada etkisini gösteriyor. Faiz artışı kararları ile birlikte altın fiyatlarında görülen değişiklikler oldukça dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aylarda en dip seviyeyi gören altın fiyatları 1.700 dolardan piyasada yer alırken bugün altının ons fiyatı 1.646 dolardan işlem görüyor. Peki, Altın fiyatları ne kadar? İşte 4 Kasım 2022 altın fiyatları…4 Kasım 2022 Cuma günü haftanın son iş gününde altın fiyatlarındaki son durumlar merak ediliyor. Güncel veriler doğrultusunda gram altın 984.35 TL'den işlem görmektedir.Bugün çeyrek altında görülen değişiklikler merak ediliyor. 4 Kasım 2022 Cuma günü çeyrek altının alış fiyatı 1.620.60 TL’den işlem görürken satış fiyatı ise 1.636.45 TL'den işlem görmektedir.Yarım altının alış fiyatı 3.232,00 olarak görürken satış fiyatı ise 3.375,00 TL'den işlem görmektedir.Cumhuriyet altınının alış fiyatı 6.463,00 olarak görürken satış fiyatı ise 6.527,00 TL'den işlem görmektedir.22 ayar bileziğin alış fiyatı 898,32 olarak görürken satış fiyatı ise 907,97 TL'den işlem görmektedir.