GÜNDEM
04 Kasım 2022 - 09:30

Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düştü mü? 4 Kasım 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

Haftanın son iş gününde altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. ABD'nin faiz kararı sonrasında altın fiyatlarında görülen yükseliş yatırımcıların dikkatinde yer alıyor. 4 Kasım 2022 Cuma günü altın fiyatlarını ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, Altın fiyatları ne kadar? İşte 4 Kasım 2022 altın fiyatları…

GÜNDEM
04 Kasım 2022 - 09:30
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Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düştü mü? 4 Kasım 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları


Hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde enflasyonun önüne geçmek için Merkez Bankaları tarafından alınan faiz kararları tüm dünyada etkisini gösteriyor. Faiz artışı kararları ile birlikte altın fiyatlarında görülen değişiklikler oldukça dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aylarda en dip seviyeyi gören altın fiyatları 1.700 dolardan piyasada yer alırken bugün altının ons fiyatı 1.646 dolardan işlem görüyor. Peki, Altın fiyatları ne kadar? İşte 4 Kasım 2022 altın fiyatları…

GRAM ALTIN FİYATI NE OLDU?

4 Kasım 2022 Cuma günü haftanın son iş gününde altın fiyatlarındaki son durumlar merak ediliyor. Güncel veriler doğrultusunda gram altın 984.35 TL'den işlem görmektedir.

ÇEYREK ALTININ FİYATI NE OLDU?



Bugün çeyrek altında görülen değişiklikler merak ediliyor. 4 Kasım 2022 Cuma günü çeyrek altının alış fiyatı 1.620.60 TL’den işlem görürken satış fiyatı ise 1.636.45 TL'den işlem görmektedir.

altın fiyatları 4 kasım 2022

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Yarım altının alış fiyatı 3.232,00 olarak görürken satış fiyatı ise 3.375,00 TL'den işlem görmektedir.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altınının alış fiyatı 6.463,00 olarak görürken satış fiyatı ise 6.527,00 TL'den işlem görmektedir.

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

22 ayar bileziğin alış fiyatı 898,32 olarak görürken satış fiyatı ise 907,97 TL'den işlem görmektedir.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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