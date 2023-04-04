Altın fiyatları nirvanaya çıkıyor! Gram altın 1550 TL olmadan son çıkış: Altın borcu olanlar o günü beklesin













REKORA GİDEN GRAM ALTIN

FED'İN FAİZ KARARININ ONS ALTINA OLAN ETKİSİNE DİKKAT ÇEKTİ

ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararı sonrasında ons altın fiyatları ciddi bir etki aldı ve tüm piyasalarda hareketlilik başladı. Altın fiyatları gün geçtikçe artarken, bu durum gram altın fiyatlarını da etkiliyor. Ancak, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, özellikle 14 Mayıs seçimlerinin ardından altın fiyatlarında daha da yüksek bir artış beklediğini belirtti. Ünlü ekonomist İslam Memiş, bu tarihten itibaren altın fiyatlarının durdurulamayacağını söyledi. Bu nedenle, altın yatırımı yapmayı düşünenlerin bu tarihten önce işlerini halletmeleri öneriliyor. GRAM ALTIN 1550-1450 TL ARASINDA SEYREDECEK

Son zamanlarda dalgalı bir seyir izleyen gram altın fiyatları, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın, güvenli bir yatırım aracı olarak biliniyor ancak fiyatlarındaki dalgalanmalar birçok kişinin kafasında soru işaretleri yaratıyor. Geçtiğimiz Şubat ayında sakin seyreden gram altın fiyatları, Mart ayında patlama yaşadı ve 1200 TL sınırını aşarak hızla yükselişe geçti. Peki, altın alınmalı mı, satılmalı mı? Fiyatları düşecek mi yoksa artacak mı? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu konular hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İslam Memiş, altının uzun vadede değer kaybetmeyeceğini ve yatırım için güvenilir bir seçenek olduğunu belirtti. Ancak altın fiyatlarındaki dalgalanmaların kısa vadede yatırımcıları etkileyebileceğini söyledi. Memiş, altın fiyatlarının yükseleceği ya da düşeceği konusunda kesin bir tahmin yapmanın mümkün olmadığını belirterek, yatırımcıların risk yönetimi stratejileri geliştirmeleri gerektiğini vurguladı.Memiş, altın borcu olanların ise özellikle dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte borçlarının da artacağına dikkat çeken Memiş, altın borcu olanların borçlarını ödemeleri için bir tarih belirlemelerini önerdi. Ayrıca altın fiyatlarının belirli bir tarihte patlayacağı yönündeki iddialara da değinen Memiş, bu tür tahminlerin kesinlikle doğru olmadığını belirtti.Altın fiyatları son zamanlarda dalgalı bir seyir izlemektedir. Şubat ayında sessiz bir dönem yaşayan gram altın fiyatları, Mart ayında büyük bir artış gösterdi. Altın fiyatları hala yükselmeye devam ediyor ve bu konuda altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş önemli bir açıklama yaptı. Gram altın fiyatlarının daha da yükseleceğini belirten Memiş, altın borcu olanların acele etmesi gerektiğini ifade etti. Yaklaşan düğün sezonu öncesinde altın takı almak isteyenlerin de elini çabuk tutması öneriliyor. Çünkü altın seçimlerden sonra hızla yükselecek.Ekonomist İslam Memiş, gram altın fiyatlarına yönelik tahminlerini açıkladı. 14 Mayıs seçimleri sonrasında gram altın fiyatlarında ciddi bir artış beklediğini belirten Memiş, 1450 TL ve 1500 TL seviyelerinin sürpriz olmayacağını dile getirdi. Bu nedenle hala altın yatırımının fırsat sunabileceğine dikkat çeken Memiş, yatırım yapmak isteyenlerin son fırsatları değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı. Gram altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların yatırımcıları endişelendirmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.