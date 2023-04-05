Altın fiyatları o gün pik yapacak! İki ekonomistten ortak rakam: Gram altında 1550 TL'ye hazır olun!







GÜNCEL GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI











ALTIN FİYATLARI ZİRVEYİ GÖRECEK





Ülkemizde altın fiyatları, vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 4 Nisan 2023 tarihi için ise altın fiyatları merak konusu oldu. Çeyrek altın, gram altın gibi birçok altın türünün güncel fiyatları da araştırılıyor. Altın piyasasının uzmanları, Selçuk Geçer ve İslam Memiş, altın fiyatları için kritik bir tarihi duyurduklarını belirttiler. Bu tarihten sonra altın fiyatları uçacak ve yatırımcılar kazançlı çıkacaklar. Son dönemde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları ile ilgili araştırmalar sürerken, uzmanlar da peş peşe altın yorumları yapmaya devam ediyorlar. Bu yaz, altına yatırım yapanların kazançlı çıkacakları tahmin ediliyor. 4 Nisan 2023 tarihine ait güncel altın fiyatları ve altının geleceği ile ilgili yeni rakamlar ise haberlerde yer almaktadır.Anladım, altın fiyatları hakkında bilgi vermek istiyorsunuz. Bugün itibariyle 4 Nisan 2023 tarihinde Kapalıçarşı ve serbest piyasada güncel gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları belirlenmiştir. Altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından sıkı bir şekilde takip edilmektedir. Fiyatlar şu şekildedir:Gram altın alış: 1.223,85 TL / satış: 1.224,04 Lira Çeyrek altın alış: 2.031,00 TL / satış: 2.053,00 Lira Yarım altın alış: 4.062,00 TL / satış: 4.106,00 Lira Cumhuriyet altını alış: 8.100,00 TL / satış: 8.180,00 LiraSon zamanlarda Altın fiyatları sürekli rekorlar kırarken, piyasalarda uzman isimler de altın hakkında önemli yorumlarda bulundu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ve ekonomist Selçuk Geçer, altının rekor kıracağı tarihi açıkladı. Ancak Memiş, kısa vadede düzeltme hamlesi olabileceğini ve son bir alım fırsatı sunabileceğini belirterek, altın borçlanması yapmayı düşünenlerin dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti. Geçer ise dolardaki yükselişin gram altını 1200 liraya çıkarabileceğini ve yıl sonunda 1500 seviyelerini test edebileceğini söyledi. Ons altının 1800 dolara çıkması halinde altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini belirtti.