Altın fiyatları o gün pik yapacak! İki ekonomistten ortak rakam: Gram altında 1550 TL'ye hazır olun!

Ülkemizde altın fiyatları, vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 4 Nisan 2023 tarihi için ise altın fiyatları merak konusu oldu. Çeyrek altın, gram altın gibi birçok altın türünün güncel fiyatları da araştırılıyor. Altın piyasasının uzmanları, Selçuk Geçer ve İslam Memiş, altın fiyatları için kritik bir tarihi duyurduklarını belirttiler. Bu tarihten sonra altın fiyatları uçacak ve yatırımcılar kazançlı çıkacaklar. Son dönemde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları ile ilgili araştırmalar sürerken, uzmanlar da peş peşe altın yorumları yapmaya devam ediyorlar. Bu yaz, altına yatırım yapanların kazançlı çıkacakları tahmin ediliyor. 4 Nisan 2023 tarihine ait güncel altın fiyatları ve altının geleceği ile ilgili yeni rakamlar ise haberlerde yer almaktadır.
GÜNCEL GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Gram altın alış: 1.223,85 TL / satış: 1.224,04 Lira Çeyrek altın alış: 2.031,00 TL / satış: 2.053,00 Lira Yarım altın alış: 4.062,00 TL / satış: 4.106,00 Lira Cumhuriyet altını alış: 8.100,00 TL / satış: 8.180,00 Lira