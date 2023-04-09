Finans
09 Nisan 2023 - 15:00

Altın fiyatları o tarihte paraşütsüz çakılacak! Yeni alım fırsatı geliyor: Altın almak isteyenler bekleyin!

İslam Memiş, finans analisti olarak altın piyasasındaki hareketleri yakından takip ediyor. Son dönemdeki yükselişler ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, gram altının 1500 TL'ye kadar yükselebileceğini ifade etti. Ayrıca, piyasada yaşanabilecek olası düşüşler ve "dip" seviyeleri hakkında da öngörülerde bulundu. Ayrıntılar haberimizde...

Finans
09 Nisan 2023 - 15:00
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Altın fiyatları o tarihte paraşütsüz çakılacak! Yeni alım fırsatı geliyor: Altın almak isteyenler bekleyin!
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İslam Memiş, finans analisti olarak altın piyasasındaki hareketleri yakından takip ediyor. Son dönemdeki yükselişler ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, gram altının 1500 TL'ye kadar yükselebileceğini ifade etti. Ayrıca, piyasada yaşanabilecek olası düşüşler ve "dip" seviyeleri hakkında da öngörülerde bulundu. Ayrıntılar haberimizde...

Memiş'in tahminlerine göre, yatırımcılar bu öngörüleri dikkate alarak kendi stratejilerini belirlemelidirler. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların karar vermesinde önemli bir rol oynayacaktır. Ancak, her zaman olduğu gibi, yatırım yaparken risklerin farkında olmak ve doğru kararlar vermek önemlidir.



Altın fiyatlarının gelecekte nereye gideceği konusunda net bir tahmin yapmak mümkün değildir. Ancak, uzmanların görüşleri, yatırımcılara yol gösterici niteliği taşımaktadır.

Finans analisti İslam Memiş, küresel ekonomik belirsizliğin arttığını ve sebeplerini çeşitli faktörlerle açıklamaya çalıştı. Çin'in hedeflerini sorgulayarak ülkenin Avrupa'da enflasyon yaratmak, yeni ticari alanlar oluşturmak veya ABD-Çin ticaret savaşlarının yeniden başlaması gibi planları olup olmadığını belirtti.

ALTINDA İKİNCİ ZİRVE YOLDA

altın

Memiş, artık normalleşen ve gelenekselleşen yatırım araçlarının veya süreçlerinin olmayacağını ve farklılaşan bir ekonomik düzenle karşı karşıya kalacağımızı öngördü. Ayrıca, şu anda yaşanan para savaşlarının önemli olduğunu ve muhtemelen Çin'in liderlik edeceğini, Rusya'nın da bu süreçte destek vereceğini ifade etti. Suudi Arabistan'ın da Çin ve Rusya'nın yanında yer alacağını düşündüğünü belirtti.

Enflasyon konusunda ise, İslam Memiş, OPEC üyelerinin yeni günah keçisi olarak görülebileceğini ve enflasyonun yeniden patlayabileceğini dile getirdi. Bu tür gelişmeler ve belirsizlikler nedeniyle, yatırımcıların daha dikkatli ve bilinçli olmaları gerektiğini vurguladı. Kendi risk profillerine uygun stratejiler belirleyerek yatırım yapmalarının önem taşıdığını söyledi.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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