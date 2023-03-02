Finans
02 Mart 2023 - 19:00

Altın fiyatları o tarihte tepetaklak olacak! Alan aldı, almayan yandı: O rakamı görecek!

Altın fiyatları için İslam Memiş'ten yeni değerlendirmeler geldi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın ve dolar piyasasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Şubat ayını bitirdiğimiz bu son gün için açıklamalar yapan Memiş, mart ayına işaret etti. İşte ünlü ekonomistin açıklamaları ve diğer detaylar...

Finans
02 Mart 2023 - 19:00
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Altın fiyatları o tarihte tepetaklak olacak! Alan aldı, almayan yandı: O rakamı görecek!
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Altın fiyatları o tarihte tepetaklak olacak! Alan aldı, almayan yandı: O rakamı görecek! Altın fiyatları için İslam Memiş'ten yeni değerlendirmeler geldi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın ve dolar piyasasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Şubat ayını bitirdiğimiz bu son gün için açıklamalar yapan Memiş, mart ayına işaret etti. İşte ünlü ekonomistin açıklamaları ve diğer detaylar...

İslam Memiş

ALTIN İÇİN MART AYINA DİKKAT!

Altın ve para piyasaları uzmanı olan İslam Memiş yatırımcılar için uyarılarda bulundu. Yaptığı isabetli yorumlar ve öngörüleri ile yatırımcıların sık takip ettiği bir isim olan Memiş, piyasanın son durumunu değerlendirdi. Yaptığı değerlendirmelerde altın ve dolara dikkat çeken isim, şubat ayı için al sat ayı dedi. Şubat ayındaki düşük fiyatlar nedeniyle yatırımcıların bu ayda yapılması gerektiğini belirten Memiş, bu ayın al sat ayı olduğunu  açıkladı. İşte diğer ayrıntılar...



dolar altın

Mart ayı için yeni önerilerde bulunan İslam Memiş, mart ayında gelecek tehlike için vatandaşları uyardı. Özellikle mart ayının sonlarına doğru altın fiyatlarının yükseleceğini açıklayan Memiş, yatırım için en doğru zamanın bu aralıkta olduğunu söyledi. İşte Memiş'in açıklamasında şu an için gram altın için ucuz değil bedava olduğunu söyledi. 

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