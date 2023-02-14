EKONOMİ
14 Şubat 2023 - 16:24

Altın fiyatları paraşütsüz çakıldı! Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatları 14 Şubat 2023!

Vatandaş altın piyasasındaki hareketliliği internet üzerinden sıklıkla takip ediyor. Peki güncel olarak altın fiyatları nasıl? Tüm detaylar haberimizde.

EKONOMİ
14 Şubat 2023 - 16:24
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Altın fiyatları paraşütsüz çakıldı! Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatları 14 Şubat 2023!
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Altın fiyatlarında neredeyse günlük olarak yaşanan değişiklikler devam ediyor. Altın yatırımcısı olan ya da altın almak isteyen vatandaşlar internet üzerinden altın fiyatlarını merakla araştırıyor. Peki güncel olarak altın ne kadar oldu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÜNCEL OLARAK ALTIN FİYATLARI

Gram altın ve çeyrek altın bu haftaya çok bir değişikliğe uğramadan başladı. Güncel olarak altın fiyatları ise şu şekilde;



Güncel Altın Fiyatları

-Gram altın alış 1.125.06 TL, satış 1.125.24 TL

-ONS altın alış 1.858.62 TL, satış 1.858.91 TL

-Çeyren altın 1.799.87 TL, satış 1.839.51 TL

-Cumhuriyet altını alış 7.200.36 TL, satış 7.336.55 TL

-Yarım altın alış 3.588.93 TL, satış 3.679.52 TL

-Ziynet altın alış 7.200.36 TL, satış 7.336.55 TL

-Ata altın alış 7.563.84 TL, satış 7.751.83 TL

-14 ayar bilezik gramı alış 628.52 TL, satışı 756.91 TL

-22 ayar bilezik gramı alış 1.035.60 TL, satış 1.103.71 TL. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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