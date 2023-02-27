Altın fiyatları paraşütsüz çakıldı! O tarihten sonra almayan bin pişman olacak













Altın fiyatlarında şaşırtan düşüş gerçekleşti. 1 Şubat gününde 1181 liraya düşen gram altın, 24 Şubat günü son işlemlerle birlikte 1099 lirayı gördü. Bunun üzerine Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten uyarılar gecikmedi.Doların artması ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hareketlilik, altın fiyatlarında düşüşe yol açtı. İslam Memiş'in altında meydana gelen her düşüşün fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren açıklamalarının yanında Senol Kaan da açıklamalarda bulundu. Altın veya gümüşe yatırım yapıp pişman olduğunu dile getiren vatandaşlara sabretmeleri durumunda bunun meyvesini alacaklarını söyleyen Kaan, "Özellikle de gümüş için imkanı olan şikayet etmeyi bir kenarı bıraksın imkanlar doğrultusunda her geri çekilmeyi fırsat bilsinler" şeklinde konuştu. Gümüşün altından daha uygun olduğunu belirten İslam Memiş ise, "Altın/Gümüş rasyosu 81,30’da. Yani, gümüş altına kıyasla daha ucuz. Altınla gümüş almakta ucuz. Bunu fırsata çevirmek gerek. Çünkü 2023’de gümüşün getirisinin altından fazla olacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı. Nakit sahibi olan vatandaşların yatırım konusunda altını değil de gümüşü seçmelerinin daha iyi olabileceğini söyleyen Memiş, "2022’de gram altın yüzde 43 kazandırırken, gram gümüş yüzde 45 kazandırdı. 2023’de gümüş yine altını tahtından edebilir. Gümüşü daha çok önemsiyorum" açıklamalarında bulundu.