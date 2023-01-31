Altın fiyatları piyasaları kavuracak! Uzman isim günü gününe açıkladı: Altını olanlar buna dikkat!







UZMAN SHARP UYARDI







GRAM ALTIN

CUMHURİYET ALTINI

YARIM ALTIN

ÇEYREK ALTIN

TAM ALTIN

Geçtiğimiz sene altın piyasasında bir dalgalanma yaşandığını belirten uzmanlar bu senenin öyle olmayacağını açıkladı. Piyasalar nasıl olacak? İşte açıklamalar.Birçok analist ve uzman tarafından bu senenin önceki seneden farklı olacağı bilgisi geldi. Altın fiyatları artıyor. Uzmanlara göre, yatırım yapmak isteyen vatandaşların bu dönemlerde altın alması daha olası bir durum. Çünkü bundan sonra daha çok artacak ve altın rekor fiyatlara ulaşacak. Açıklamalar birbiri ardına gelirken Goldman Sachs Emtia Araştırma Başkan Yardımcısı Daniel Sharp'ın açıklaması damga vurdu. Altın piyasasını araştıran vatandaşlar tarafından dikkate alınan açıklama sebebiyle Daniel Sharp takip edilmeye başlandı. Daniel Sharp'ın altın piyasası açıklamasına göre bu sene piyasası için, uzun süreli bir ralli koşulları oluştuğunu açıkladı. Goldman Sachs Emtia Araştırma Başkan Yardımcısı Sharp'a göre geçtiğimiz senelerde enflasyon dolayısıyla piyasalarda sürekli dalgalanmalar yaşandı. Yaşanan enflasyon için yapılan politikaların etkili olduğunu belirtti. Aynı zamanda Sharp'ın açıklamasında, Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaşında piyasalara etki ettiğini, dalgalanmaların da bu sebepler dolayısıyla oluştuğunu açıkladı. 2022 deki dalgalanma yerine daha uzun süreli ralli zamanı diyerek açıklama yaptı. Daniel Sharp'ın bu açıklamaları sonrasında vatandaşlar, internette yarım altın, çeyrek altın , gram altın fiyatlarını araştırılmaya başladı. Daniel Sharp ons altın fiyatının 1.950 doların üstünde olacağını tahmin ettiğini söyledi. Peki güncel altın fiyatları ne durumda? İşte 30 Ocak altın fiyatları.Alış:1.168,68 Satış:1.168,89Alış:7.658,00 Satış:7.747,00Alış:3.835,00 Satış:3.874,00Alış:1.923,00 Satış:1.943,00Alış:7.638,00 Satış:7.731,00