Finans
16 Nisan 2023 - 16:15

Altın fiyatları rekora el salladı! Artık gram altın bu fiyattan satılacak: Altını olan yaşadı!

Altının ons fiyatındaki 2.041 dolarlık artış ve dolar/TL kuru 19.37'nin üzerine çıkmasıyla birlikte gram altın yeni bir rekor kırdı. 2023 yılında yüzde 16.6 değer kazanan gram altın, tarihi zirvesini 1.273 TL seviyesinde belirledi. Ayrıntılar haberimizde...

Finans
16 Nisan 2023 - 16:15
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Altın fiyatları rekora el salladı! Artık gram altın bu fiyattan satılacak: Altını olan yaşadı!
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ABD'de tüketici fiyat endeksi ve üretici fiyatlarındaki artış, beklentilerin altında kaldı. Bu durum, Fed'in faiz artırımını ertelemesi ihtimalini artırarak altın fiyatlarını yükseltti. Piyasalarda, Fed'in 14 Haziran toplantısını pas geçmesi bekleniyor. Ayrıca, mart ayına ilişkin tutanaklarda görülen bankacılık krizine bağlı hafif bir resesyon beklentisi de altın fiyatlarını destekliyor.

ONS ALTIN ZİRVEYE ÇIKIYOR

ons altın



Altının ons fiyatı sabah saatlerinde 2.041 doları gördü ve geçtiğimiz Ağustos ayındaki 2.074 dolarlık rekor seviyesine yaklaştı. Bu süreçte altın dolar bazında yatırımcısına yüzde 3 kazandırdı. Aynı zamanda dolar/TL kuru da bugün 19.37'yi aşarak gram altında yeni bir rekor seviyesi olan 1.273 lirayı gördü. Gram altın son bir ayda yüzde 11.6, 2023 genelinde ise şu ana kadar yüzde 16.6 değer kazandı.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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