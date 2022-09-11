EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 20:05

Altın fiyatları rekora koşarak illerliyor... Fiyatları duyan soluğu kuyumcuda alacak! İşte günün altın fiyatları£

Altın fiyatlarının ne durumda olduğu pek çok kişi tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlandı. Yükselişe geçen altın fiyatları yatırım yapanların yüzünü güldürmeye başladı. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, fiyatlarında son durum ne? Sorularının cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz…

EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 20:05
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Altın fiyatları rekora koşarak illerliyor... Fiyatları duyan soluğu kuyumcuda alacak! İşte günün altın fiyatları£


Altın fiyatlarının ne durumda olduğu pek çok kişi tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlandı. Yükselişe geçen altın fiyatları yatırım yapanların yüzünü güldürmeye başladı.

altın fiyatları

Gram Altın Bugün Ne Kadar Oldu 11 Eylül 2022?



Alış fiyatı: 1.010,52 TL

Satış fiyatı: 1.021,75 TL

altın fiyatları

Çeyrek Altın Bugün Ne Kadar?

Yeni çeyrek alış fiyatı: 1.655 TL

Yeni çeyrek satış fiyatı: 1.671 TL

Eski çeyrek alış fiyatı: 1.645 TL

Eski çeyrek satış fiyatı: 1.665 TL

Yarım Altın Kaç Lira?

Yeni yarım alış fiyatı: 3.301 TL

Yeni yarım satış fiyatı: 3.341 TL

Eski yarım alış fiyatı: 3.291 TL

Eski yarım satış fiyatı: 3.336TL

Tam Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar?

Yeni tam alış fiyatı: 6.601 TL

Yeni tam satış fiyatı: 6.667 TL

Eski tam alış fiyatı: 6.591 TL

Eski tam satış fiyatı: 6.662 TL

Ata Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Yeni Ata altın alış fiyatı: 6.774 TL

Yeni Ata altın satış fiyatı: 6.835 TL

Eski Ata altın alış fiyatı: 6.774 TL

Eski Ata altın satış fiyatı: 6.835 TL

Yeni Atabeşli alış fiyatı: 33.718TL

Yeni Atabeşli satış fiyatı: 34.125 TL

Eski Atabeşli alış fiyatı: 33.667 TL

Eski Atabeşli satış fiyatı: 34.125 TL

Gremse Altın 11 Eylül 2022 Fiyatları

Yeni gremse altın alış fiyatı: 16.402 TL

Yeni gremse altın satış fiyatı: 16.655 TL

Eksi gremse altın alış fiyatı: 16.402 TL

Eski gremse altın satış fiyatı: 16.655 TL

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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