Altın fiyatları rekora koşarak illerliyor... Fiyatları duyan soluğu kuyumcuda alacak! İşte günün altın fiyatları£

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Gremse Altın 11 Eylül 2022 Fiyatları

Altın fiyatlarının ne durumda olduğu pek çok kişi tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlandı. Yükselişe geçen altın fiyatları yatırım yapanların yüzünü güldürmeye başladı.Alış fiyatı: 1.010,52 TL Satış fiyatı: 1.021,75 TLYeni çeyrek alış fiyatı: 1.655 TL Yeni çeyrek satış fiyatı: 1.671 TL Eski çeyrek alış fiyatı: 1.645 TL Eski çeyrek satış fiyatı: 1.665 TLYeni yarım alış fiyatı: 3.301 TL Yeni yarım satış fiyatı: 3.341 TL Eski yarım alış fiyatı: 3.291 TL Eski yarım satış fiyatı: 3.336TLYeni tam alış fiyatı: 6.601 TL Yeni tam satış fiyatı: 6.667 TL Eski tam alış fiyatı: 6.591 TL Eski tam satış fiyatı: 6.662 TLYeni Ata altın alış fiyatı: 6.774 TL Yeni Ata altın satış fiyatı: 6.835 TL Eski Ata altın alış fiyatı: 6.774 TL Eski Ata altın satış fiyatı: 6.835 TL Yeni Atabeşli alış fiyatı: 33.718TL Yeni Atabeşli satış fiyatı: 34.125 TL Eski Atabeşli alış fiyatı: 33.667 TL Eski Atabeşli satış fiyatı: 34.125 TLYeni gremse altın alış fiyatı: 16.402 TL Yeni gremse altın satış fiyatı: 16.655 TL Eksi gremse altın alış fiyatı: 16.402 TL Eski gremse altın satış fiyatı: 16.655 TL