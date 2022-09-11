Altın fiyatları rekora koşarak illerliyor... Fiyatları duyan soluğu kuyumcuda alacak! İşte günün altın fiyatları£

Altın fiyatlarının ne durumda olduğu pek çok kişi tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlandı. Yükselişe geçen altın fiyatları yatırım yapanların yüzünü güldürmeye başladı.
Gram Altın Bugün Ne Kadar Oldu 11 Eylül 2022?
Alış fiyatı: 1.010,52 TL Satış fiyatı: 1.021,75 TL
Çeyrek Altın Bugün Ne Kadar?
Yeni çeyrek alış fiyatı: 1.655 TL Yeni çeyrek satış fiyatı: 1.671 TL Eski çeyrek alış fiyatı: 1.645 TL Eski çeyrek satış fiyatı: 1.665 TL
Yarım Altın Kaç Lira?
Yeni yarım alış fiyatı: 3.301 TL Yeni yarım satış fiyatı: 3.341 TL Eski yarım alış fiyatı: 3.291 TL Eski yarım satış fiyatı: 3.336TL
Tam Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar?
Yeni tam alış fiyatı: 6.601 TL Yeni tam satış fiyatı: 6.667 TL Eski tam alış fiyatı: 6.591 TL Eski tam satış fiyatı: 6.662 TL
Ata Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu?
Yeni Ata altın alış fiyatı: 6.774 TL Yeni Ata altın satış fiyatı: 6.835 TL Eski Ata altın alış fiyatı: 6.774 TL Eski Ata altın satış fiyatı: 6.835 TL Yeni Atabeşli alış fiyatı: 33.718TL Yeni Atabeşli satış fiyatı: 34.125 TL Eski Atabeşli alış fiyatı: 33.667 TL Eski Atabeşli satış fiyatı: 34.125 TL
Gremse Altın 11 Eylül 2022 Fiyatları
Yeni gremse altın alış fiyatı: 16.402 TL Yeni gremse altın satış fiyatı: 16.655 TL Eksi gremse altın alış fiyatı: 16.402 TL Eski gremse altın satış fiyatı: 16.655 TL