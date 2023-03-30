Altın fiyatları sallandı! Uzman isim 1.550 TL olacağı tarihi açıkladı: Düğüne gideceklere kötü haber

Altın fiyatlarının yükselişi ve düşüşleri gerçekten de Amerika'daki banka batışlarından sonra vatandaşların dikkatini çekti. Altın genellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli bir liman olarak görülür, bu nedenle banka krizleri gibi durumlarda talep artabilir. İşte altındaki son durum...
23 MART ALTIN FİYATLARI
Mart ayının son haftalarına girilmesiyle birlikte altın fiyatları, araştırma konusu haline geldi. 23 Mart itibariyle gram altın alış fiyatı 1.205,80 TL iken satış fiyatı 1.206,50 TL olarak belirlendi. Çeyrek altın alış fiyatı ise 2.003,00 TL, satış fiyatı ise 2.023,00 TL olarak açıklandı. ONS altın ise alış fiyatı 1.960,15 $ iken satış fiyatı 1.955,48 $ olarak belirlendi.
Cumhuriyet altının alış fiyatı 7.986,00 TL iken satış fiyatı 8.059,00 TL olarak belirlendi. Yarım altın alış fiyatı 4.005,00 TL, satış fiyatı 4.045,00 TL olarak satışa sunuldu. 22 ayar bilezik alış fiyatı 1.115,59 TL, satış fiyatı ise 1.129,17 TL olarak belirlendi. Bunun yanı sıra, tam altın alış fiyatı 7.996,00 TL, satış fiyatı 8.086,00 TL; çeyrek altın alış fiyatı 3.988,00 TL, satış fiyatı 4.029,00 TL olarak açıklandı. Ayrıca gram altın alış fiyatı 1.199,12 TL, satış fiyatı ise 1.199,81 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, 29 Mart 2023 tarihi itibariyle geçerlidir ve zamanla değişiklik gösterebilir.
İSLAM MEMİŞ: ALTIN FİYATLARI 1200 LİRA LATINA SARKABİLİR
Altın fiyatları, son dönemde yaşanan banka batışları ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle dikkatleri üzerine çekmiştir. İslam Memiş gibi bazı finans
uzmanları, altının gelecekte yükseleceğini tahmin etmektedirler. Memiş'in açıklamalarına göre, altın fiyatları kısa vadede 1.200 lira seviyesinin altına sarkabilir ve 1.170 lira seviyesine kadar düşebilir. Ancak uzun vadede, yani yıl içerisinde 1.450 - 1.550 lira seviyeleri hedef halinde olabilir. Memiş ayrıca, 1.200 lira seviyesinin altındaki fiyatların kalıcı olmayacağını düşünmektedir. Nisan ayı ise alım için uygun bir dönem olarak görülmektedir. Haziran sonrası ise yeni rekorlara hazırlıklı olmak gerektiği söylenmektedir. Ancak, altın fiyatlarına etki eden pek çok faktör bulunmaktadır ve gelecekteki fiyat hareketleri tahmin edilemez. Bu nedenle, yatırım kararlarının alınmadan önce dikkatli bir araştırma yapmak ve finansal danışmanlardan tavsiye almak önemlidir.