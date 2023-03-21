Altın fiyatları sallandıkça sallandı! 48 saat sonra belli oluyor: Altın almak isteyenler dikkat!







ALACAKLAR, SATACAKLAR 2 GÜN SONRAYA DİKKAT! ARTACAK MI, ÇAKILACAK MI? ALTIN FİYATLARINDA ARDI ARDI DEPREM! CANLI ALTIN FİYATLARI: GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN, TAM ALTIN NE KADAR?







ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

YATIRIMCILAR NEDEN ALTINA YÖNELDİ?

ALTIN FİYATLARINDAKİ KRİTİK TARİH: 22 MART

İSLAM MEMİŞ'TE AÇIKLAMA YAPTI

Yatırımcılar altın fiyatındaki bu ani hareketliliğinin şokunu yaşıyorlar ve altın fiyatlarının düşmesi mümkün mü diye araştırıyorlar. Detaylar haberimizde…Altın fiyatı son zamanlarda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum birçok kişinin altın fiyatlarına dikkat etmesine neden oldu. Bu makale size bugün altın fiyatı hakkında en son bilgileri verecektir. Altın, ABD'de başlayan bankacılık krizinin yatışmaya başlamasıyla birlikte 2.000 doların altına geriledi. Altının ons fiyatı 1.990 dolara yükseldi. 2000'li yıllardan dönersek, altının onsu 1987 dolardan başladı. Bu hafta altın piyasasının gözleri Fed'in faiz kararına çevrildi. ABD Merkez Bankası'nın bundan sonraki açıklaması altının yönünü belirleyecek. Son bankacılık krizi nedeniyle, Fed'in faiz artırımlarını ertelemesi bekleniyor. Altın fiyatları tarihi zirvelere doğru ilerliyor. Ons altın 1986 dolara tırmanırken Gram altın, ons Altın’ın yardımıyla rekor kırmaya bir adım daha yaklaştı. Bu durum yatırımcıların altın fiyatlarını araştırmasına neden oldu. Gram Altın, Çeyrek Altın, Yarım Altın, Som Altın ve Ata Altın fiyatları şu sıralar yatırımcıların en çok ilgisini çeken konuların başında geliyor. Bugün altının fiyatı ne kadar? Canlı Altın Fiyatı, Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?ABD ve Avrupa bankacılık krizleri altın fiyatlarını destekliyor. Ons altın kısa sürede yüzde 5'in üzerinde değer kazandı. Ayrıca ABD Merkez Bankası'nın faiz artırım beklentilerini yeniden değerlendirmesi de altın fiyatlarını etkiledi.Piyasalar, Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın ani çöküşünü durdurmak için harekete geçen ABD'li düzenleyicilerin etkisini sindirmekle meşgulken, altın güvenli liman olmaya devam ediyor. Altına olan talebin artması nedeniyle altının fiyatı da artıyor.22 Mart Fed Faiz Konferansı altın fiyatı üzerinde etkili olmuş görünüyor. Geçen hafta başında ABD Merkez Bankası'nın 50 baz puanlık bir faiz artırımı yapacağını öngören piyasalar, SVB Financial Group'un (SIVB) batmasının ardından bu beklentileri hızla reddetti.Ünlü ekonomist İslam Memiş, altın fiyatlarındaki artışı gram altının 1.200 TL olarak değerlendirerek yükseliş trendinin başladığını duyurdu.