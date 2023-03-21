Altın fiyatları sallandıkça sallandı! 48 saat sonra belli oluyor: Altın almak isteyenler dikkat!

Yatırımcılar altın fiyatındaki bu ani hareketliliğinin şokunu yaşıyorlar ve altın fiyatlarının düşmesi mümkün mü diye araştırıyorlar. Detaylar haberimizde…
ALACAKLAR, SATACAKLAR 2 GÜN SONRAYA DİKKAT! ARTACAK MI, ÇAKILACAK MI? ALTIN FİYATLARINDA ARDI ARDI DEPREM! CANLI ALTIN FİYATLARI: GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN, TAM ALTIN NE KADAR?
Altın fiyatı son zamanlarda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum birçok kişinin altın fiyatlarına dikkat etmesine neden oldu. Bu makale size bugün altın fiyatı hakkında en son bilgileri verecektir. Altın, ABD'de başlayan bankacılık krizinin yatışmaya başlamasıyla birlikte 2.000 doların altına geriledi. Altının ons fiyatı 1.990 dolara yükseldi. 2000'li yıllardan dönersek, altının onsu 1987 dolardan başladı. Bu hafta altın piyasasının gözleri Fed'in faiz kararına çevrildi. ABD Merkez Bankası'nın bundan sonraki açıklaması altının yönünü belirleyecek. Son bankacılık krizi nedeniyle, Fed'in faiz artırımlarını ertelemesi bekleniyor. Altın fiyatları tarihi zirvelere doğru ilerliyor. Ons altın 1986 dolara tırmanırken Gram altın, ons Altın’ın yardımıyla rekor kırmaya bir adım daha yaklaştı. Bu durum yatırımcıların altın fiyatlarını araştırmasına neden oldu. Gram Altın, Çeyrek Altın, Yarım Altın, Som Altın ve Ata Altın fiyatları şu sıralar yatırımcıların en çok ilgisini çeken konuların başında geliyor. Bugün altının fiyatı ne kadar? Canlı Altın Fiyatı, Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?