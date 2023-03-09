









ALTIN DA YENİ REKOR MU VAR?







Altın fiyatları sallantıya girdi, uzmanından yeni rekor tahmini geldi! Asıl rekor o tarihte! Geçen hafta altın fiyatlarında şok düşüş yerini yükselişe bıraktı. Altın ve para piyasaları uzmanı Şenol Kaan, altın ile ilgili öngörülerini paylaştı. 24 şubat tarihinde altın 1099 TL seviyesine inerek çok şaşırtmıştı. Bu hafta toparlanma sürecine giren altın günü 1126 TL'sına kapatmıştı. Peki şimdi ne olacak? Altının geleceği kritik seviye ne? Altın piyasalarının durumu ve ileride bizleri neler beklediği. Tüm detaylar haberimizde. İşte detaylar...Uzun vadede en güvenilir, en karlı yatırım araçlarından biri olan altın gündemdeki popülerliğini koruyor. Kimsenin vazgeçemediği altın yatırımlarında şimdi ne olacak? Bilindiği üzere bir kaç senedir altın ciddi bir yükseliş içinde. Bu hep böyle sürecek mi? Altının geleceği kritik rakam ne? Bu konuya ilişkin açıklamalar yapan Kaan'a göre analizlerini yatırımcılar ile paylaştı. İşte ünlü ekonomist Şenol Kaan'ın o açıklamaları. Ayrıntılar haberimizde...Altın uzmanı Şenol Kaan, teknik incelemelerde bulunarak altının kademe kademe yükseleceği o rakamı açıkladı. Altının uzun vadede büyük bir artış yaşayacağının müjdesini veren Kaan, bu rakamların 1854 - 1860 ve 1866 dolar seviyelerini göreceğini de sözlerine ekledi. Altının asıl ana hedefinin ise 1875 dolar olduğunu açıkladı.