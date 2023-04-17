Altın fiyatları solda sıfır kaldı! Dev banka duyurdu: 24 yıl sonra zirve yaptı!













Gümüş fiyatları, dün 26,075 dolara yükselerek Nisan 2022'den sonra en yüksek seviyeye ulaştı. Bu yılın başından itibaren gümüş, yüzde 8'lik bir kazanç elde etti. UBS stratejisti Dominic Schnider, ABD dolarındaki zayıflama ve ABD Merkez Bankası'nın muhtemel faiz indirimleri nedeniyle, gümüş fiyatlarının bu yıl daha da yükselmesinin beklendiğini söyledi ve Aralık ayı için 29 dolarlık bir tahminde bulundu.Altın/gümüş oranı, bu yılın en düşük seviyesini 27 Aralık'ta 74,62 ile gördü. Ancak son haftalarda gümüşteki yükseliş oranının daha yüksek olması nedeniyle, oran hızla geriledi ve bugün Ocak ayından bu yana en düşük seviyesi olan 78,62 seviyesine düştü.Mart ayı başından bu yana, gümüş fiyatları yüzde 30'a yakın artarken, aynı dönemde altın fiyatları yalnızca yüzde 12 arttı. Mart ayında, Türkiye'de altın ithalatı 21.670 kg olarak kaydedilirken, bu yılın ilk çeyreğinde toplam altın ithalatı 147.453 kg'ye ulaştı. Aynı ayda, gümüş ithalatı 123.153 kg ile 1999 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.