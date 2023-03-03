Altın fiyatları tepetaklak oldu! Gram altın için rekor tahmin yapıldı!







RAPOR YAYIMLANDI: ALTIN İÇİN YENİ REKOR TAHMİNİ! (GRAM, ÇEYREK, 22 AYAR BİLEZİK, CUMHURİYET ALTINI FİYATI)

YENİ ALTIN TAHMİNİ







Altın fiyatları, son günlerde kaydettiği toparlanmanın ardından ABD ekonomisi ve Fed ile ilgili yeni sinyallere odaklanan yatırımcıların etkisiyle hafif bir düşüş yaşadı. Ons altının fiyatı bu sabah 1839 dolar seviyelerinde seyrediyor ve gram altın fiyatları ise 1.113 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatları 1.820 lira, Cumhuriyet altını fiyatları 7.640 lira ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 1.092 lira seviyelerinde bulunuyor.Troy Kıymetli Maden Ticaret AŞ'nin yayımladığı "Kıymetli Madenler 2023 Yılı Beklentileri" raporunda altın fiyatlarına ilişkin tahminler yer aldı. Raporda altının geçen yıl "güvenli liman" olarak kabul edilmesine rağmen bu rolü gerçekleştiremediği belirtilirken, bu yıl ons bazında 2.000 doları aşarak yeni bir rekor seviyeye çıkabileceği öngörüldü. Ayrıca raporda, 2023 yılının gümüş, platin ve paladyum gibi diğer kıymetli madenler açısından da pozitif bir yıl olacağı öngörüldü.Raporda, geçtiğimiz yıl gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının faiz artırımlarının altın fiyatlarını baskıladığı vurgulanarak, bu yıl faiz artırım hızının yavaşlayacağı ve enflasyonun daha fazla kontrol altına alınacağı öngörüldü. Bu durumun altın fiyatlarına olumlu etki yapacağı belirtilen raporda, ayrıca bu yılın küresel risk algısının azaldığı bir yıl olacağı, pandeminin etkilerinin tamamen ortadan kalktığı ve Çin'in diğer ülkelerle uyumlu olarak kısıtlamaları kaldırdığı bir yıl olacağı analizi yapıldı. Raporda, bu beklentiler doğrultusunda altın fiyatlarının ons bazında 2.000 doları aşarak yeni bir rekor seviyeye çıkabileceği öngörüldü.Troy Kıymetli Maden Ticaret AŞ tarafınca yayınlanan rapor doğrultusunda, altının bu yıl ons bazında 2.000 doları geçerek yeni bir rekor seviyeye çıkması bekleniyor. Doların alım gücündeki zayıflık, Fed'in şahin politikalarının gevşetilmesi, faiz artırım hızındaki yavaşlama ve küresel risk iştahındaki durumun altın fiyatlarının daha çok yükselmesine katkı sağlayacağı belirtilen raporda, bu yıl gümüş, platin ve paladyum gibi kıymetli madenlerin getirileri anlamında pozitif bir yıl olacağı tahmininde bulunuldu.